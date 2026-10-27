El pas del temps farà de nosaltres MImcolors. LAmJa no se n'aniràl'ocell de tants MImamors. SOLVidres fràgils de goig. Nits i dies de FAsols. Vaixells de deu mil ports. Adéu a tots els LAmdols. El pas del temps farà de nosaltres MImcolors. LAmJa no se n'aniràl'ocell de tants MImamors. SOLVidres fràgils de goig. Nits i dies de FAsols. Vaixells de deu mil ports. Adéu a tots els LAmdols.
DOEl vent que se'n SOL7va. Campanes de tarLAmdor. Pluja, neu, on són SOL→ja? Cap seSOL7→gon sense eDOnyor. DOEl vent que se'n SOL7va. Campanes de tarLAmdor. Pluja, neu, on són SOL→ja? Cap seSOL7→gon sense eDOnyor.
SOL7LAmSOLDO
LAmDesmesuradament. Tot és com ha de MImser. LAmEl rellotge és absent. I sempre hi ha que MImfer. SOLPlor d'amor, ja són mar. Raig de foc que no FApara. Els déus volen baixar. Font fresca tot i enDOcara. LAmDesmesuradament. Tot és com ha de MImser. LAmEl rellotge és absent. I sempre hi ha que MImfer. SOLPlor d'amor, ja són mar. Raig de foc que no FApara. Els déus volen baixar. Font fresca tot i enDOcara.
Onades contra el SOL7roc. Tempestes d'inquieLAmtud. Tot menjat pel nou SOL→foc. Amor SOL7→meu, és per a DOtu. Onades contra el SOL7roc. Tempestes d'inquieLAmtud. Tot menjat pel nou SOL→foc. Amor SOL7→meu, és per a DOtu.