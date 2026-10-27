  • Catorze /
  • Acords /
  • Montserrat (Roma no paga traïdors) (Acords)

Montserrat (Roma no paga traïdors) (Acords)

El pas del temps farà de nosaltres colors

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor bon vent
ovidi montllor bon vent
DO SOL7 LAm SOL DO
LAm

El pas del temps farà de nosaltres MImcolors.
LAmJa no se n'aniràl'ocell de tants MImamors.
SOLVidres fràgils de goig. Nits i dies de FAsols.
Vaixells de deu mil ports. Adéu a tots els LAmdols.
El pas del temps farà de nosaltres MImcolors.
LAmJa no se n'aniràl'ocell de tants MImamors.
SOLVidres fràgils de goig. Nits i dies de FAsols.
Vaixells de deu mil ports. Adéu a tots els LAmdols.

DOEl vent que se'n SOL7va. Campanes de tarLAmdor.
Pluja, neu, on són SOL→ja? Cap seSOL7→gon sense eDOnyor.
DOEl vent que se'n SOL7va. Campanes de tarLAmdor.
Pluja, neu, on són SOL→ja? Cap seSOL7→gon sense eDOnyor.

SOL7 LAm SOL DO

LAmDesmesuradament. Tot és com ha de MImser.
LAmEl rellotge és absent. I sempre hi ha que MImfer.
SOLPlor d'amor, ja són mar. Raig de foc que no FApara.
Els déus volen baixar. Font fresca tot i enDOcara.
LAmDesmesuradament. Tot és com ha de MImser.
LAmEl rellotge és absent. I sempre hi ha que MImfer.
SOLPlor d'amor, ja són mar. Raig de foc que no FApara.
Els déus volen baixar. Font fresca tot i enDOcara.

Onades contra el SOL7roc. Tempestes d'inquieLAmtud.
Tot menjat pel nou SOL→foc. Amor SOL7→meu, és per a DOtu.
Onades contra el SOL7roc. Tempestes d'inquieLAmtud.
Tot menjat pel nou SOL→foc. Amor SOL7→meu, és per a DOtu.

DO SOL7 LAm SOL DO x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi