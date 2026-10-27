SOLmTant de bo REm a tots aMI♭quests inútils SI♭se'ls parés FAel cor. SOLmTant de bo REm la MI♭mvida fos aSI♭mable FAper a tothom. SOLmTant de bo REm fiMI♭mnalment s'extinSI♭gís l'oFAdi del tot. SOLmI el foc REm deiMI♭mxés pas a l'amor.
SI♭FAMI♭SI♭FAMI♭SI♭FAMI♭SI♭FAMI♭
SOLmTant de bo REm que la sort MI♭caigués on mai SI♭no hi surt el FAsol. SOLmTant de bo REm tomMI♭mbéssim priviSI♭legis i FAopressions. SOLmI la por REm canMI♭mviés de bàndol SI♭ara FAque ja és fosc. SOLmI el foc REm deiMI♭mxés pas a l'amor.
SI♭FAMI♭SI♭FAMI♭SI♭FAMI♭SI♭FAMI♭
FALa realitat REmva per un altre cosMI♭tat FAi és tan frusREmtrant REmque si no fem pinya, MI♭l'odi MI♭mguanyarà.