Mori l'odi (Acords)

Tant de bo

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve la vida es ara
pau vallve la vida es ara
SOLmTant de bo REm
a tots aMI♭quests inútils SI♭se'ls parés FAel cor.
SOLmTant de bo REm
la MI♭mvida fos aSI♭mable FAper a tothom.
SOLmTant de bo REm
fiMI♭mnalment s'extinSI♭gís l'oFAdi del tot.
SOLmI el foc REm
deiMI♭mxés pas a l'amor.

SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭

SOLmTant de bo REm
que la sort MI♭caigués on mai SI♭no hi surt el FAsol.
SOLmTant de bo REm
tomMI♭mbéssim priviSI♭legis i FAopressions.
SOLmI la por REm
canMI♭mviés de bàndol SI♭ara FAque ja és fosc.
SOLmI el foc REm
deiMI♭mxés pas a l'amor.

SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭

FALa realitat REmva per un altre cosMI♭tat
FAi és tan frusREmtrant
REmque si no fem pinya,
MI♭l'odi MI♭mguanyarà.

SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭ SI♭ FA MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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