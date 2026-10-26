Moriagatte ft. Oreskaband (Acords)

Eh! El ritme ha desbordat

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats f5
doctor prats f5
REm SOLm FA
REm SOLm FA

REmEh! El SI♭ritme ha desFAbordat
i LAavui hem connecREmtat,
hem SI♭creuat contiFAnents
i ens hem enLAtès cantant.

REmEh! SI♭言葉なんかいらん FA
REmkoSI♭toba nanka iran FA
LAみんな混ざる
REmminSI♭na mazaru FA
REm同じ音の中 SI♭ FA
REmoSI♭naji oto no naka. FA

We’re LAbreaking the REmstyle
seguirem baSOLmllant
フロムジャパン FA
from LAJaREmpan
カタルーニャ DO
Catalunya FA
we’re breaking the REmstyle
que no pari SOLmmai
FA踊り続けよう DO
odoLAritsuzuREmkeyō
何も考えないで行こう SOLm
nanmo kangaenaide ikō. FA

MoLAriagatREmte!

SOLm FA DO
REm SOLm FA DO
REm SOLm FA DO
REm SOLm FA REm

I ara està a la SI♭moda
FAcripsy YakiLAsoba
REmvull petar-ho SI♭fort
com reFAcepta Coca-LACola
REm手ぶらで行こうか SI♭
FAtebura de LAikōka
FAビスかバルサロナ LA
FAvisca BarceLAlona
REm体揺らせばほら SI♭ FA
karada yuraseba LAhora.

We’re breaking the REmstyle
seguirem baSOLmllant
フロムジャパン FA
from LAJaREmpan
カタルーニャ DO
Catalunya FA
we’re breaking the REmstyle
que no pari SOLmmai
FAありのままで良いよ DO
ari LAno mama de ī REmyo
we’re LAbreaking the REmstyle
seguirem baSOLmllant
フロムジャパン FA
from JaSOLmpan
カタルーニャ DO
caLAtaluREmnya
we’re breaking the REmstyle
que no pari SOLmmai
FA踊り続けよう DO
odoritsuzuSOLmkeyō
何も考えないで行こう FA
nanmo LAkangaenaide REmikō.

MoLAriagatREmte!

SOLm FA DO
REm SOLm FA DO
REm SOLm FA DO
REm SOLm FA REm

MoLAriagatREmte!

SOLm FA DO
REm SOLm FA DO
REm SOLm FA DO
REm SOLm FA REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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