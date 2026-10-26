REm SOLm FA

REm SOLm FA



REm Eh! El SI♭ ritme ha des FA bordat

i LA avui hem connec REm tat,

hem SI♭ creuat conti FA nents

i ens hem en LA tès cantant.



REm Eh! SI♭ 言葉なんかいらん FA

REm ko SI♭ toba nanka iran FA

LA みんな混ざる

REm min SI♭ na mazaru FA

REm 同じ音の中 SI♭ FA

REm o SI♭ naji oto no naka. FA



We’re LA breaking the REm style

seguirem ba SOLm llant

フロムジャパン FA

from LA Ja REm pan

カタルーニャ DO

Catalunya FA

we’re breaking the REm style

que no pari SOLm mai

FA 踊り続けよう DO

odo LA ritsuzu REm keyō

何も考えないで行こう SOLm

nanmo kangaenaide ikō. FA



Mo LA riagat REm te!



SOLm FA DO

REm SOLm FA DO

REm SOLm FA DO

REm SOLm FA REm



I ara està a la SI♭ moda

FA cripsy Yaki LA soba

REm vull petar-ho SI♭ fort

com re FA cepta Coca- LA Cola

REm 手ぶらで行こうか SI♭

FA tebura de LA ikōka

FA ビスかバルサロナ LA

FA visca Barce LA lona

REm 体揺らせばほら SI♭ FA

karada yuraseba LA hora.



We’re breaking the REm style

seguirem ba SOLm llant

フロムジャパン FA

from LA Ja REm pan

カタルーニャ DO

Catalunya FA

we’re breaking the REm style

que no pari SOLm mai

FA ありのままで良いよ DO

ari LA no mama de ī REm yo

we’re LA breaking the REm style

seguirem ba SOLm llant

フロムジャパン FA

from Ja SOLm pan

カタルーニャ DO

ca LA talu REm nya

we’re breaking the REm style

que no pari SOLm mai

FA 踊り続けよう DO

odoritsuzu SOLm keyō

何も考えないで行こう FA

nanmo LA kangaenaide REm ikō.



Mo LA riagat REm te!



SOLm FA DO

REm SOLm FA DO

REm SOLm FA DO

REm SOLm FA REm



Mo LA riagat REm te!



SOLm FA DO

REm SOLm FA DO

REm SOLm FA DO

REm SOLm FA REm