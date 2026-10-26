REmEh! El SI♭ritme ha desFAbordat i LAavui hem connecREmtat, hem SI♭creuat contiFAnents i ens hem enLAtès cantant.
REmEh! SI♭言葉なんかいらん FA REmkoSI♭toba nanka iran FA LAみんな混ざる REmminSI♭na mazaru FA REm同じ音の中 SI♭FA REmoSI♭naji oto no naka. FA
We’re LAbreaking the REmstyle seguirem baSOLmllant フロムジャパン FA from LAJaREmpan カタルーニャ DO Catalunya FA we’re breaking the REmstyle que no pari SOLmmai FA踊り続けよう DO odoLAritsuzuREmkeyō 何も考えないで行こう SOLm nanmo kangaenaide ikō. FA
MoLAriagatREmte!
SOLmFADO REmSOLmFADO REmSOLmFADO REmSOLmFAREm
I ara està a la SI♭moda FAcripsy YakiLAsoba REmvull petar-ho SI♭fort com reFAcepta Coca-LACola REm手ぶらで行こうか SI♭ FAtebura de LAikōka FAビスかバルサロナ LA FAvisca BarceLAlona REm体揺らせばほら SI♭FA karada yuraseba LAhora.
We’re breaking the REmstyle seguirem baSOLmllant フロムジャパン FA from LAJaREmpan カタルーニャ DO Catalunya FA we’re breaking the REmstyle que no pari SOLmmai FAありのままで良いよ DO ari LAno mama de ī REmyo we’re LAbreaking the REmstyle seguirem baSOLmllant フロムジャパン FA from JaSOLmpan カタルーニャ DO caLAtaluREmnya we’re breaking the REmstyle que no pari SOLmmai FA踊り続けよう DO odoritsuzuSOLmkeyō 何も考えないで行こう FA nanmo LAkangaenaide REmikō.