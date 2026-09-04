Que re
DOpiquin les campanes
i que av
FAui repiquin fort,
que des
SOLpertin la comarca
amb el seu re
FApicar de DOmort.
I que es
DOcampin la notícia
que a tots
FAens gelarà el cor.
A l'ho
SOLme més vell del poble
aquest ma
FAtí l’han trobat DOmort.
Sembla
LAmque encara el puc veure
en el
SOLseu etern vaivé DOanant de banda a banda del car FArer. FAAvui ens ha deixat,
però
REmdigue'm si saps qui serà el se SOLgüent.
S'ha S
DOmort, s’ha mort, l'home més vell del poble,
s’ha
FAmort, s’ha mort.
Hem d'honrar-lo, l'hem de recor
SOLdar,
hem de mantenir viu el re
DOcord.
S'ha
DOmort, l'home més vell del poble,
s’ha
FAmort, s’ha mort.
I
SOLés segur que tots
hem de córrer la mateixa
DOsort. DO FA SOL FA DO DO"Amics i amigues avui és un dia FAfosc" SOLHa cridat l'alcalde des de FAdalt del seu bal DOcó.
Agaf
DOeu aquesta caixa entre qua FAtre homes ben forts
que ani
SOLrem fins a l'ermita fent so FAlemne proce DOssó.
Aga
LAmfeu plats i forquilles que fa SOLrem menjar per a tots
no ens
DOprivarem de res, beurem el FAvi més bo
i
FAla festa ha de durar REmfins que demà ens sorprengui el SOLsol.
S'ha
DOmort, s’ha mort, l'home més vell del poble,
s’ha
FAmort, s’ha mort.
Hem de recordar el que ens va ense
SOLnyar,
l'hem de portar sempre dintre el
DOcor.
S'ha
DOmort, l'home més vell del poble,
s’ha
FAmort, s’ha mort.
I
SOLés segur que tots
hem de córrer la mateixa
DOsort.
Quan
DOes mori l'alcalde
qui ens di
FArà el que hem de fer?
A qui li en
SOLviaríem cartes
si tras
FApassés el car DOter?
Si la
DOdinya l'estanquera
a qui li
FAcomprarem tabac?
Si fi
SOLna la carnissera
qui ens talla
FArà el pernil sa DOlat?
I
LAmmentre que les escoles
se'ns es
SOLtan omplint de pols
al ceme
DOntiri no hi ha lloc per FAtots. FACal que neixin REmsans, cal que creixin SOLforts.
S'ha
DOmort, s’ha mort, l'home més vell del poble,
s’ha
FAmort, s’ha mort.
Plorem tots a l’home que se’n
SOLva
ho omplirem tot de ciris i f
DOlors.
S'ha
DOmort, l'home més vell del poble,
s’ha
FAmort, s’ha mort.
I
SOLés segur que tots
hem de córrer la mateixa
DOsort. DO FA SOL FA DO
Així
DOque quan el bon vi
ja se'ns hagi
FAenfilat al cap.
I ens pe
SOLssigui als intestins
l'in
FAstint d'eterni DOtat.
En
DOun jaç d'herba fresca
que vor
FAa l'ermita hi ha.
Engen
SOLdreu-li nets i netes al sant FAhome que se'n SOLva.
Feu-li u
LAmna família extensa,
és el que
SOLell hagués volgut. DOSempre va dir que un poble sense FAnens
és un poble que ha claudicat
REmés un poble que s'ha per SOLdut.
S’ha
DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha
FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha
SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.
S’ha
DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha
FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha
SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.
S’ha
DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha
FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha
SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.
S’ha
DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha
FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha
SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.
i que av
que des
amb el seu re
I que es
que a tots
A l'ho
aquest ma
Sembla
en el
però
S'ha S
s’ha
Hem d'honrar-lo, l'hem de recor
hem de mantenir viu el re
S'ha
s’ha
I
hem de córrer la mateixa
Agaf
que ani
Aga
no ens
i
S'ha
s’ha
Hem de recordar el que ens va ense
l'hem de portar sempre dintre el
S'ha
s’ha
I
hem de córrer la mateixa
Quan
qui ens di
A qui li en
si tras
Si la
a qui li
Si fi
qui ens talla
I
se'ns es
al ceme
S'ha
s’ha
Plorem tots a l’home que se’n
ho omplirem tot de ciris i f
S'ha
s’ha
I
hem de córrer la mateixa
Així
ja se'ns hagi
I ens pe
l'in
En
que vor
Engen
Feu-li u
és el que
és un poble que ha claudicat
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha
S’ha