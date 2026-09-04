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S'ha mort l'home més vell d'Espolla (Acords)

Si la dinya l'estanquera a qui li comprarem tabac?

Acords Acords
La Ludwig Band
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
Que reDOpiquin les campanes
i que avFAui repiquin fort,
que desSOLpertin la comarca
amb el seu reFApicar de DOmort.
I que esDOcampin la notícia
que a tots FAens gelarà el cor.
A l'hoSOLme més vell del poble
aquest maFAtí l’han trobat DOmort.

Sembla LAmque encara el puc veure
en el SOLseu etern vaivé
DOanant de banda a banda del carFArer.
FAAvui ens ha deixat,
però REmdigue'm si saps qui serà el seSOLgüent.

S'ha SDOmort, s’ha mort, l'home més vell del poble,
s’ha FAmort, s’ha mort.
Hem d'honrar-lo, l'hem de recorSOLdar,
hem de mantenir viu el reDOcord.
S'ha DOmort, l'home més vell del poble,
s’ha FAmort, s’ha mort.
I SOLés segur que tots
hem de córrer la mateixa DOsort.

DO FA SOL FA DO

DO"Amics i amigues avui és un dia FAfosc"
SOLHa cridat l'alcalde des de FAdalt del seu balDOcó.
AgafDOeu aquesta caixa entre quaFAtre homes ben forts
que aniSOLrem fins a l'ermita fent soFAlemne proceDOssó.

AgaLAmfeu plats i forquilles que faSOLrem menjar per a tots
no ens DOprivarem de res, beurem el FAvi més bo
i FAla festa ha de durar REmfins que demà ens sorprengui el SOLsol.

S'ha DOmort, s’ha mort, l'home més vell del poble,
s’ha FAmort, s’ha mort.
Hem de recordar el que ens va enseSOLnyar,
l'hem de portar sempre dintre el DOcor.
S'ha DOmort, l'home més vell del poble,
s’ha FAmort, s’ha mort.
I SOLés segur que tots
hem de córrer la mateixa DOsort.

Quan DOes mori l'alcalde
qui ens diFArà el que hem de fer?
A qui li enSOLviaríem cartes
si trasFApassés el carDOter?
Si la DOdinya l'estanquera
a qui li FAcomprarem tabac?
Si fiSOLna la carnissera
qui ens tallaFArà el pernil saDOlat?

I LAmmentre que les escoles
se'ns esSOLtan omplint de pols
al cemeDOntiri no hi ha lloc per FAtots.
FACal que neixin REmsans, cal que creixin SOLforts.

S'ha DOmort, s’ha mort, l'home més vell del poble,
s’ha FAmort, s’ha mort.
Plorem tots a l’home que se’n SOLva
ho omplirem tot de ciris i fDOlors.
S'ha DOmort, l'home més vell del poble,
s’ha FAmort, s’ha mort.
I SOLés segur que tots
hem de córrer la mateixa DOsort.

DO FA SOL FA DO

Així DOque quan el bon vi
ja se'ns hagi FAenfilat al cap.
I ens peSOLssigui als intestins
l'inFAstint d'eterniDOtat.
En DOun jaç d'herba fresca
que vorFAa l'ermita hi ha.
EngenSOLdreu-li nets i netes al sant FAhome que se'n SOLva.

Feu-li uLAmna família extensa,
és el que SOLell hagués volgut.
DOSempre va dir que un poble sense FAnens
és un poble que ha claudicat
REmés un poble que s'ha perSOLdut.

S’ha DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.

S’ha DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.

S’ha DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.

S’ha DOmort, s’ha mort, s’ha mort, s’ha mort.
S’ha FAmort, s’ha mort, s’ha DOmort, s’ha mort.
S’ha SOLmort, FAs’ha mort, s’ha DOmort.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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