Moscou (Acords)

se'm glacen les ungles i els udols

Acords Acords
Joan Masdéu
joan masdeu casa murada
joan masdeu casa murada
A LAmaj7Rússia
REmse'm glacen les ungles i els LAmaj7udols,
REmaj7veig nevar a través d'un ull de FA#mbou FA#m7sobre MIsus4Moscou. MI
LAmaj7Rússia,
REmdames de pell pura i talons LAmaj7alts, LA7
REmaj7cura de rancúnies, carnaFA#mvals FA#m7i el teu reMIsus4trat. MI

SOLEnyoro la llum de les posSImtals de Barcelona,
DOmaj7ja l'amor no hi sona com LAsus4abans. LA

A RERússia les SImmuses no hi FA#mvan.
MImRússia és tan lluny…
LA7Desmuntant maREtrioskes que, oFA#7brint-se, es van SImfent dimiMInutes,
MImtot ho ha encongit LA7aquest fred siDOmaj7berià. LAsus4 LA

DO#m→ DOm→ SIm
DOm→ DO#m
DOm→ SIm
DOm→

LAmaj7Rússia,
REmfred que em desdibuixa tot el LAmaj7dol, LA7
REmaj7dies d'hores bruixes i enFA#mrenou FA#m7des de MIsus4Moscou. MI

Tinc graSOLvades a la pell ferides SImde la guerra freda
DOmaj7i les nostres treves deLAsus4lirants. LA

A RERússia les SImmuses no hi FA#mvan.
MImRússia és tan lluny…
LA7Desmuntant maREtrioskes que, oFA#7brint-se, es van SImfent dimiMInutes,
MImtot ho ha encongit LA7aquest fred siDOmaj7berià. LAsus4 LA

RE SIm FA#m MIm LA7
RE FA#7 SIm MI
MIm LA7 DOmaj7 LAsus4 LA RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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