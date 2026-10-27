A
LAmaj7Rússia REmse'm glacen les ungles i els LAmaj7udols, REmaj7veig nevar a través d'un ull de FA#mbou FA#m7sobre MIsus4Moscou. MI LAmaj7Rússia, REmdames de pell pura i talons LAmaj7alts, LA7 REmaj7cura de rancúnies, carna FA#mvals FA#m7i el teu re MIsus4trat. MI SOLEnyoro la llum de les pos SImtals de Barcelona, DOmaj7ja l'amor no hi sona com LAsus4abans. LA
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RERússia les SImmuses no hi FA#mvan. MImRússia és tan lluny… LA7Desmuntant ma REtrioskes que, o FA#7brint-se, es van SImfent dimi MInutes, MImtot ho ha encongit LA7aquest fred si DOmaj7berià. LAsus4 LA DO#m→ DOm→ SIm DOm→ DO#m DOm→ SIm DOm→ LAmaj7Rússia, REmfred que em desdibuixa tot el LAmaj7dol, LA7 REmaj7dies d'hores bruixes i en FA#mrenou FA#m7des de MIsus4Moscou. MI
Tinc gra
SOLvades a la pell ferides SImde la guerra freda DOmaj7i les nostres treves de LAsus4lirants. LA
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RERússia les SImmuses no hi FA#mvan. MImRússia és tan lluny… LA7Desmuntant ma REtrioskes que, o FA#7brint-se, es van SImfent dimi MInutes, MImtot ho ha encongit LA7aquest fred si DOmaj7berià. LAsus4 LA RE SIm FA#m MIm LA7 RE FA#7 SIm MI MIm LA7 DOmaj7 LAsus4 LA RE
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Tinc gra
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