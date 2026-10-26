Intro:
MI LA MI SI MI LA MI x2
L'Agustí no e
LAra pas un noi SI7massa esbojar MIrat,
el que passa és
LAque mai no es men SI7java ni un tor MIrat. LAEra tímid, SIcalvo i li can MItava l'a DO#mlè, LAi a més no tenia car SInet. MIUn bon dia, a LAcasa, ve SI7ient l'Àngel Casas MIShow,
es va posar com
LAuna moto i SI7va dir: ja n'hi ha MIprou! LAVa sortir de SIcasa amb calçotets MInets i ca DO#mlers, LAi en una hora estava satis SIfet. LA#→ LAMosquits SIa l'ai MIxeta: SI→ LA#→ LAaixò et passa SIper no pujar-te la bra MIgueta. SI→ LA#→ LAMosquits SIa l'ai MIxeta.
Què fa
LAràs? Què fa SIràs? MI LA MI SI MI LA MI
L'endemà de
LAbon matí quan SI7volia pi MIxar,
va notar que
LAels baixos no pa SI7raven de pi MIcar. LAVolia anar al SImet MIge, però li feia DO#mtall. LASis mesos més tard el tall li SIvan fotre allà a baix. MILa moral d'aques LAta història SI7és fàcil d'expli MIcar:
folla tant com vul
LAguis, però a SI7bans has de dema MInar LAcertificat SImèdic, una MIrevisi DO#mó, LAi, per si de cas, posa't con SIdó. LA#→ LAMosquits SIa l'ai MIxeta: SI→ LA#→ LAaixò et passa SIper no pujar-te la bra MIgueta. SI→ LA#→ LAMosquits SIa l'ai MIxeta.
Què fa
LAràs? Què fa SIràs? MI LA MI LA SI MI LA SI MI DO#m LA SI LA#→ LAMosquits SIa l'ai MIxeta: SI→ LA#→ LAaixò et passa SIper no pujar-te la bra MIgueta. SI→ LA#→ LAMosquits SIa l'ai MIxeta.
Què fa
LAràs? Què fa SIràs? MI LA MI SI MI LA SI MI x2
L'Agustí no e
el que passa és
es va posar com
Què fa
L'endemà de
va notar que
folla tant com vul
Què fa
Què fa