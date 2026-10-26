Mosquits a l'aixeta (Acords)

L'Agustí no era pas un noi massa esbojarrat

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Els Pets
els pets calla i balla
els pets calla i balla
Intro: MI LA MI SI MI LA MI x2

L'Agustí no eLAra pas un noi SI7massa esbojarMIrat,
el que passa és LAque mai no es menSI7java ni un torMIrat.
LAEra tímid, SIcalvo i li canMItava l'aDO#mlè,
LAi a més no tenia carSInet.

MIUn bon dia, a LAcasa, veSI7ient l'Àngel Casas MIShow,
es va posar com LAuna moto i SI7va dir: ja n'hi ha MIprou!
LAVa sortir de SIcasa amb calçotets MInets i caDO#mlers,
LAi en una hora estava satisSIfet.

LA#→LAMosquits SIa l'aiMIxeta:
SI→LA#→LAaixò et passa SIper no pujar-te la braMIgueta.
SI→LA#→LAMosquits SIa l'aiMIxeta.
Què faLAràs? Què faSIràs?

MI LA MI SI MI LA MI

L'endemà de LAbon matí quan SI7volia piMIxar,
va notar que LAels baixos no paSI7raven de piMIcar.
LAVolia anar al SImetMIge, però li feia DO#mtall.
LASis mesos més tard el tall li SIvan fotre allà a baix.

MILa moral d'aquesLAta història SI7és fàcil d'expliMIcar:
folla tant com vulLAguis, però aSI7bans has de demaMInar
LAcertificat SImèdic, una MIrevisiDO#mó,
LAi, per si de cas, posa't conSIdó.

LA#→LAMosquits SIa l'aiMIxeta:
SI→LA#→LAaixò et passa SIper no pujar-te la braMIgueta.
SI→LA#→LAMosquits SIa l'aiMIxeta.
Què faLAràs? Què faSIràs?

MI LA MI LA SI MI
LA SI MI DO#m LA SI

LA#→LAMosquits SIa l'aiMIxeta:
SI→LA#→LAaixò et passa SIper no pujar-te la braMIgueta.
SI→LA#→LAMosquits SIa l'aiMIxeta.
Què faLAràs? Què faSIràs?

MI LA MI SI MI LA SI MI x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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