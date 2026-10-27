DO SOL DO RE
DO SOL RE SOL
Una camSOLbra silenciosa.
Davant DOmeu, tots els camins;
davant LAmteu, un lladre d'amor
que s'enMImdú la teva REflor.
El sol SOLes pon i es va fent fosc,
es DOdespulla la lluna
i deixa LAmveure la pell bruna,
la teva MImombra en un raREcó.
Cada SIbotó és un paMImratge,
cada REnus, un dard al SOLcor,
cada SIpinça és una MImplatja,
cada REcarícia, un SOLllamp silenciós.
DOMou-te lentament,
com una SOLvela sense vent,
com la DOsuor quan va caient,
com un aREdéu no desitjat.
DOMou-te lentament,
com un oSOLcell a contravent,
com un DOllençol que ensenya estès
els plecs dels REcossos dibuixats.
DO SOL DO RE
DO SOL RE SOL
En aSOLquesta cambra closa,
davant DOmeu, tots els destins;
davant LAmteu, un lladre bo
que MIms'endú les teREves pors.
El sol es SOLpon i es va fent fosc,
t'il·luDOmina l'esfera bruna,
deixa LAmveure ta pell nua i
la teva MImombra en el meu REcos.
Cada SIbotó és un paMImratge,
cada REnus, un dard al SOLcor,
cada SIpinça és una MImplatja,
cada REcarícia, un SOLllamp silenciós.
DOMou-te lentament,
com una SOLvela sense vent,
com la DOsuor quan va caient,
com un aREdéu no desitjat.
DOMou-te lentament,
com un oSOLcell a contravent,
com un DOllençol que ensenya estès
els plecs dels REcossos dibuixats.
DO SOL DO RE
DO SOL RE SOL
DOMou-te lentament,
com una SOLvela sense vent,
com la DOsuor quan va caient,
com un aREdéu no desitjat.
DOMou-te lentament,
com un oSOLcell a contravent,
com un DOllençol que ensenya estès
els plecs dels REcossos dibuixats.
DO SOL DO RE
DO SOL RE SOL
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