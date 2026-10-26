SOLI've takin' a DOadd9likin' to your REgame. SOLI think we all, we DOadd9feel the REsame. SOLIs this a dream DOadd9or is it REreal? SOLYou say you want DOadd9to cut a REdeal?
SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, SOL→DOadd9→do you know who SOL→I REam? SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, SOL→DOadd9→do you really think SOL→I REcan?
SOLDon't need much DOadd9time to think aREbout. SOLI'm sure that DOadd9you have got the REclout. SOLI only hope DOadd9that you're my friREend SOLand stand by DOadd9me until the REend.
SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman) SOL→DOadd9→do SOL→you REknow who I am? SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman) SOL→DOadd9→do you SOL→reREally think I can? SOL→DOadd9→Sell a lotSOL→ta RErecords 'n' tour round the world, SOL→DOadd9→make a SOL→lotta REmoney 'n' meet lotsa' girls. SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman) SOL→DOadd9→do SOL→you REknow who I am? SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman) SOL→DOadd9→do you SOL→reREally think I can?
SOL→DOadd9→SOL→RE x4
SOLIt sounds like DOadd9music to my REears. SOLI've dreaDOadd9med of this for many REyears.
SOL→DOadd9→Sell a SOL→lotta RErecords 'n' tour round the world, SOL→DOadd9→make SOL→a lotta REmoney 'n' meet lotsa' girls, SOL→DOadd9→have SOL→a lot REof fun and hang with my bros, SOL→DOadd9→'cause SOL→these REboys 'n' this band is all I know. SOL→DOadd9→Mr. SOL→RecordREman, (Mr. Recordman) SOL→DOadd9→do SOL→you REknow who I am? SOL→DOadd9→Mr. SOL→RecordREman, (Mr. Recordman) SOL→DOadd9→do SOL→you REreally think I can? SOL→DOadd9→If not SOL→for the REmoney and not for the show, SOL→DOadd9→are SOL→you heREre for me, here for the dough? SOL→DOadd9→Mr. SOL→RecordREman, (Mr. Recordman) SOL→DOadd9→do SOL→you reREally give a damn? SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman, SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman, SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman, SOL→DOadd9→do SOL→you reREally give a damn? SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman.