Mr. Recordman (Acords)

I've takin' a likin' to your game

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
SOL DOadd9 SOL RE x2

SOLI've takin' a DOadd9likin' to your REgame.
SOLI think we all, we DOadd9feel the REsame.
SOLIs this a dream DOadd9or is it REreal?
SOLYou say you want DOadd9to cut a REdeal?

SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman,
SOL→DOadd9→do you know who SOL→I REam?
SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman,
SOL→DOadd9→do you really think SOL→I REcan?

SOLDon't need much DOadd9time to think aREbout.
SOLI'm sure that DOadd9you have got the REclout.
SOLI only hope DOadd9that you're my friREend
SOLand stand by DOadd9me until the REend.

SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman)
SOL→DOadd9→do SOL→you REknow who I am?
SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman)
SOL→DOadd9→do you SOL→reREally think I can?
SOL→DOadd9→Sell a lotSOL→ta RErecords 'n' tour round the world,
SOL→DOadd9→make a SOL→lotta REmoney 'n' meet lotsa' girls.
SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman)
SOL→DOadd9→do SOL→you REknow who I am?
SOL→DOadd9→Mr. ReSOL→cordREman, (Mr. Recordman)
SOL→DOadd9→do you SOL→reREally think I can?

SOL→ DOadd9→ SOL→ RE x4

SOLIt sounds like DOadd9music to my REears.
SOLI've dreaDOadd9med of this for many REyears.

SOL→DOadd9→Sell a SOL→lotta RErecords 'n' tour round the world,
SOL→DOadd9→make SOL→a lotta REmoney 'n' meet lotsa' girls,
SOL→DOadd9→have SOL→a lot REof fun and hang with my bros,
SOL→DOadd9→'cause SOL→these REboys 'n' this band is all I know.
SOL→DOadd9→Mr. SOL→RecordREman, (Mr. Recordman)
SOL→DOadd9→do SOL→you REknow who I am?
SOL→DOadd9→Mr. SOL→RecordREman, (Mr. Recordman)
SOL→DOadd9→do SOL→you REreally think I can?
SOL→DOadd9→If not SOL→for the REmoney and not for the show,
SOL→DOadd9→are SOL→you heREre for me, here for the dough?
SOL→DOadd9→Mr. SOL→RecordREman, (Mr. Recordman)
SOL→DOadd9→do SOL→you reREally give a damn?
SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman,
SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman,
SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman,
SOL→DOadd9→do SOL→you reREally give a damn?
SOL→DOadd9→Mr. SOL→RERecordman.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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