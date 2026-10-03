Que difícil es dia i sa SI7/RE#casa! Es doSI7mèstic avui me paDO#mtina, tot s'arregla amb es just bricoSI7latge que les SI7/FA#coses, en si, necesLAmaj7siten.
MIDeshàbit, un drogata SI7/RE#prosòdic, prenc es SI7sol i si no, prenc sa DO#mlluna. Te diré, perquè no t'equiSI7voquis, que t'esSI7/FA#tim amb total desmeLAmaj7sura. SOL#7
Dins es DO#mmón que m'he inventat, tot se SImou a toSOL#7tal realiDO#mtat. SI
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura. LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, de taxistes inviLAmaj7sibles, ciutadans en es multiciSI7nemes.
MIDecibels de ràdios veSI7/RE#ïnes, epiSI7sodis de teles enDO#mceses, sa persona que hi viu al·luSI7cina. S'aniSI7/FA#mal no té ganes de LAmaj7brega. SOL#7
Dins es DO#mmón que m'he inventat, tot se SImou a toSOL#7tal realiDO#mtat. SI
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura. LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, de taxistes inviLAmaj7sibles, ciutadans en es multiciSI7nemes. LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura. LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, de taxistes inviLAmaj7sibles, ciutadans en es multiciSI7nemes. LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura. LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible, de taxistes inviLAmaj7sibles, ciutadans en es multiciSI7nemes.
Dins es DO#mmón que m'he invenSI7tat, dins es DO#mmón que m'he invenSI7tat. DO#m
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