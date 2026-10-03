Multicinemes (Acords)

Tot s'arregla amb es just bricolatge

Acords Acords
Antònia Font
MI

Que difícil es dia i sa SI7/RE#casa!
Es doSI7mèstic avui me paDO#mtina,
tot s'arregla amb es just bricoSI7latge
que les SI7/FA#coses, en si, necesLAmaj7siten.

MIDeshàbit, un drogata SI7/RE#prosòdic,
prenc es SI7sol i si no, prenc sa DO#mlluna.
Te diré, perquè no t'equiSI7voquis,
que t'esSI7/FA#tim amb total desmeLAmaj7sura. SOL#7

Dins es DO#mmón que m'he inventat,
tot se SImou a toSOL#7tal realiDO#mtat. SI

LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura.
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
de taxistes inviLAmaj7sibles,
ciutadans en es multiciSI7nemes.

MIDecibels de ràdios veSI7/RE#ïnes,
epiSI7sodis de teles enDO#mceses,
sa persona que hi viu al·luSI7cina.
S'aniSI7/FA#mal no té ganes de LAmaj7brega. SOL#7

Dins es DO#mmón que m'he inventat,
tot se SImou a toSOL#7tal realiDO#mtat. SI

LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura.
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
de taxistes inviLAmaj7sibles,
ciutadans en es multiciSI7nemes.
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura.
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
de taxistes inviLAmaj7sibles,
ciutadans en es multiciSI7nemes.
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
LAmaj7sa drassana de ferro-SI7pintura.
LAmaj7Com és es dia? Final previSI7sible,
de taxistes inviLAmaj7sibles,
ciutadans en es multiciSI7nemes.

Dins es DO#mmón que m'he invenSI7tat,
dins es DO#mmón que m'he invenSI7tat. DO#m

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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