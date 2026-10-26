Intro:
RE MI LA x2
Passats hivern i prima
REvera, MItancat a casa o enfei LAnat,
mirant només per la fi
REnestra, MIcada dia més ataba LAlat.
Per fi ha arribat el
REtemps de fes MIta, anem al poble del cos LAtat,
que tindran tots ganes de gresca.
REU! Oh! Oh! MIOh! Oh! A mi no em facis espe LArar. REI posa't bé aquella MIsamarre LAta, tu ja saps la que me'n REdic,
aquella que gaire
MIbé ensenya REel que voldria no MImés per a mi.
I munta-t'ho
REbé, MIara és mo LAment de passar- FA#mho bé,
canya a l'es
REtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé.
Treu-te la son de les ore
RElles, els amics MIt'estan espe LArant.
Potser una dutxa d'aigua fre
REda serà el mi MIllor per comen LAçar.
L'estiu espera en cada po
REble tota la MInit de rock and LAroll,
amb canya fresca i de la bo
REna, avui no MIpodràs dir que LAno. REQuè és més absurd que que MIdar-se a casa LAremugant per la ca RElor,
si cada nit, donant
MIquatre pas REses, podem anar de MIfesta major?
I munta-t'ho
REbé, MIara és mo LAment de passar-ho FA#mbé,
canya a l'es
REtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé. RE MI LA FA#m Munta-t'ho bé, munta-t'ho bé,
canya a l'es
REtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé. RE MI LA x2 REQue sempre trobarem MImil mane LAres de calmar la xafo REgor,
un bany al mar amb la
MIlluna plena REi el foc d'artifici el MIposo jo.
I munta-t'ho
REbé, MIara és mo LAment de passar- FA#mho bé,
canya a l'es
REtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé. RE MI LA FA#m Munta-t'ho bé, munta-t'ho bé,
canya a l'es
REtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé.
Canya a l'es
REtiu, MIbeu, salta i LAriu i munta- FA#mt'ho bé.
Passats hivern i prima
mirant només per la fi
Per fi ha arribat el
que tindran tots ganes de gresca.
aquella que gaire
I munta-t'ho
canya a l'es
Treu-te la son de les ore
Potser una dutxa d'aigua fre
L'estiu espera en cada po
amb canya fresca i de la bo
si cada nit, donant
I munta-t'ho
canya a l'es
canya a l'es
un bany al mar amb la
I munta-t'ho
canya a l'es
canya a l'es
Canya a l'es