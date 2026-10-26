Munta-t'ho bé (Acords)

Passats hivern i primavera, tancat a casa o enfeinat

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Intro: RE MI LA x2

Passats hivern i primaREvera,MItancat a casa o enfeiLAnat,
mirant només per la fiREnestra, MIcada dia més atabaLAlat.
Per fi ha arribat el REtemps de fesMIta, anem al poble del cosLAtat,
que tindran tots ganes de gresca. REU! Oh! Oh! MIOh! Oh! A mi no em facis espeLArar.

REI posa't bé aquella MIsamarreLAta, tu ja saps la que me'n REdic,
aquella que gaireMIbé ensenya REel que voldria noMImés per a mi.

I munta-t'ho REbé, MIara és moLAment de passar-FA#mho bé,
canya a l'esREtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé.

Treu-te la son de les oreRElles, els amics MIt'estan espeLArant.
Potser una dutxa d'aigua freREda serà el miMIllor per comenLAçar.
L'estiu espera en cada poREble tota la MInit de rock and LAroll,
amb canya fresca i de la boREna, avui no MIpodràs dir que LAno.

REQuè és més absurd que queMIdar-se a casaLAremugant per la caRElor,
si cada nit, donant MIquatre pasREses, podem anar de MIfesta major?

I munta-t'ho REbé,MIara és moLAment de passar-ho FA#mbé,
canya a l'esREtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé.
RE MI LA FA#m Munta-t'ho bé, munta-t'ho bé,
canya a l'esREtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé.

RE MI LA x2

REQue sempre trobarem MImil maneLAres de calmar la xafoREgor,
un bany al mar amb la MIlluna plena REi el foc d'artifici el MIposo jo.

I munta-t'ho REbé, MIara és moLAment de passar-FA#mho bé,
canya a l'esREtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé.
RE MI LA FA#m Munta-t'ho bé, munta-t'ho bé,
canya a l'esREtiu, beu, salta i MIriu i munta-t'ho LAbé.
Canya a l'esREtiu, MIbeu, salta i LAriu i munta-FA#mt'ho bé.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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