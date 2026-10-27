Murals (Acords)

Hi ha mirades que s'enyoren de la mar

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas coratge
obrint pas coratge
SIm LA MIm RE LA

SImHi ha mirades que s'enyoren de la mar, MIm
LAancorades en les dunes RE
FA#mon les van abandonar;
SImun mur gris entre oliveres MIm
LAals matins de llum taronja, RE
FA#mde promeses i soldats.

SImHi ha teulades que s'ofeguen de calor, MIm
LAun mosaic de roba estesa, RE
FA#mminarets entre llençols,
SImels crits dels xiquets que juguen, MIm
LAmil somriures de pell bruna, RE
FA#mel secret del teu amor.

SIm LA MIm RE LA
SImHi ha poemes que s'escriuen amb reMImcords,
LAals carrers de pell daurada RE
FA#mquan arriba la tardor,
SImtaxis buits a la vesprada, MIm
LAla claror d'unes espelmes, RE
FA#mnúvols prims a l'horitzó.

SImHi ha silencis que no es poden explicar, MIm
LAnàufrags d'una antiga guerra RE
FA#mque mai van deixar acabar,
SImun llaüt que plora notes, MIm
LAresos i forats de bales, RE
FA#ma les portes de DaSImmasc.

REHi ha un amor a la deriva, LA
SOLlaberints de carrerons, RE
LAmurals de pols.
REHi ha coloms a les finestres, LA
SOLflames i torres de fum, RE
LAa l'horitzó.

REHi ha petjades als paisatges, LA
SOLarbres i turons pelats, RE
LAllunes de dol.
REHi ha colors a les banderes, LA
SOLllàgrimes que omplen els ulls RE
LAdels somiadors.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi