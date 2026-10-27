SImHi ha mirades que s'enyoren de la mar, MIm LAancorades en les dunes RE FA#mon les van abandonar; SImun mur gris entre oliveres MIm LAals matins de llum taronja, RE FA#mde promeses i soldats.
SImHi ha teulades que s'ofeguen de calor, MIm LAun mosaic de roba estesa, RE FA#mminarets entre llençols, SImels crits dels xiquets que juguen, MIm LAmil somriures de pell bruna, RE FA#mel secret del teu amor.
SImLAMImRELA SImHi ha poemes que s'escriuen amb reMImcords, LAals carrers de pell daurada RE FA#mquan arriba la tardor, SImtaxis buits a la vesprada, MIm LAla claror d'unes espelmes, RE FA#mnúvols prims a l'horitzó.
SImHi ha silencis que no es poden explicar, MIm LAnàufrags d'una antiga guerra RE FA#mque mai van deixar acabar, SImun llaüt que plora notes, MIm LAresos i forats de bales, RE FA#ma les portes de DaSImmasc.
REHi ha un amor a la deriva, LA SOLlaberints de carrerons, RE LAmurals de pols. REHi ha coloms a les finestres, LA SOLflames i torres de fum, RE LAa l'horitzó.
REHi ha petjades als paisatges, LA SOLarbres i turons pelats, RE LAllunes de dol. REHi ha colors a les banderes, LA SOLllàgrimes que omplen els ulls RE LAdels somiadors.