Murs (Acords)

Ara creus les mentides i et veus

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls cendra i or
smoking souls cendra i or
DOm→LA♭→MI♭→SI♭Ohhhhhhhhhhhh!

DOmAra creus les menMI♭tides i et veus FA
DOmendinsat en una pel·MI♭lícula d'acció FA
DOmon moren MI♭els herois. FA
DOmPublicar i desMI♭criure el que vius; FA
DOmuna història invenMI♭tada et fa sentir més viu. FA
DOmNingú ha vist MI♭el teu perfil. FA

LA♭DisculMI♭pa la intruDOmsió,
voSI♭lia presentar-me.
LA♭A MI♭voltes no DOmsoc jo,
seSI♭ré el que vulgues tu.

LA♭Mai dic MI♭el que et DOmvull dir
ni SI♭faig el que he de fer.
LA♭BusMI♭que un vestit DOmmillor
per SI♭a ser el que no soc.

LA♭Tal volta miraMI♭ràs
LA♭com oblidar la distànciMI♭a,
SI♭i no ens podrem toLA♭car.
No estem prop, no ens teMI♭nim.
LA♭I el món segueix giMI♭rant,
LA♭cadascú amb una històriMI♭a.
LA♭Sols queda recorMI♭dar
LA♭com cremàvem la MI♭nit.

DOm→LA♭→MI♭→SI♭Ohhhhhhhhhhhh!

DOmT'escriuré mil paMI♭raules al mur
FAi viuré amagat entre punts suspensius.
DOmEt descriuré MI♭els meus ulls.

DOmSi camine i et MI♭trobe al carrer,
FAno estaré preparat per a dialogar;
DOmfaré com si no fos allí, MI♭o no estigueres.

LA♭DisculMI♭pa la intruDOmsió,
voSI♭lia presentar-me.
LA♭A MI♭voltes no DOmsoc jo,
seSI♭ré el que vulgues tu.

LA♭Mai dic MI♭el que et DOmvull dir
ni SI♭faig el que he de fer.
LA♭BusMI♭que un vestit DOmmillor
per SI♭a ser el que no soc.

DOm→LA♭→MI♭→SI♭Ohhhhhhhhhhhhhhh!

LA♭Tal volta miraMI♭ràs
LA♭com oblidar la distànciMI♭a,
SI♭i no ens podrem toLA♭car.
No estem prop, no ens teMI♭nim.
LA♭I el món segueix giMI♭rant,
LA♭cadascú amb una històriMI♭a.
LA♭Sols queda recorMI♭dar
LA♭com cremàvem la MI♭nit.

DOm

LA♭Tal volta miraMI♭ràs
LA♭com oblidar la distànciMI♭a,
SI♭alçar-nos i esperar LA♭
tal volta aquesta MI♭nit,
LA♭renàixer a una altra històriMI♭a,
LA♭nosaltres l'escriuMI♭rem.

LA♭Tal volta miraMI♭ràs
LA♭com oblidar la distànciMI♭a,
SI♭i no ens podrem toLA♭car.
No estem prop, no ens teMI♭nim.
LA♭I el món segueix giMI♭rant,
LA♭cadascú amb una històriMI♭a.
LA♭Sols queda recorMI♭dar
LA♭com cremàvem la MI♭nit.

DemanaLA♭rem a DOmcrits
que avui no SI♭sonen les alarmes.
MI♭Tan sols ens queden LA♭les parauDOmles,
trencar amb SI♭el silenci.

DOm→LA♭→MI♭→SI♭Ohhhhhhhhhhhh!
DOm→LA♭→MI♭→SI♭Ohhhhhhhhhhhh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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