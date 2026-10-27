DOmAra creus les menMI♭tides i et veus FA DOmendinsat en una pel·MI♭lícula d'acció FA DOmon moren MI♭els herois. FA DOmPublicar i desMI♭criure el que vius; FA DOmuna història invenMI♭tada et fa sentir més viu. FA DOmNingú ha vist MI♭el teu perfil. FA
LA♭DisculMI♭pa la intruDOmsió, voSI♭lia presentar-me. LA♭A MI♭voltes no DOmsoc jo, seSI♭ré el que vulgues tu.
LA♭Mai dic MI♭el que et DOmvull dir ni SI♭faig el que he de fer. LA♭BusMI♭que un vestit DOmmillor per SI♭a ser el que no soc.
LA♭Tal volta miraMI♭ràs LA♭com oblidar la distànciMI♭a, SI♭i no ens podrem toLA♭car. No estem prop, no ens teMI♭nim. LA♭I el món segueix giMI♭rant, LA♭cadascú amb una històriMI♭a. LA♭Sols queda recorMI♭dar LA♭com cremàvem la MI♭nit.
DOm→LA♭→MI♭→SI♭Ohhhhhhhhhhhh!
DOmT'escriuré mil paMI♭raules al mur FAi viuré amagat entre punts suspensius. DOmEt descriuré MI♭els meus ulls.
DOmSi camine i et MI♭trobe al carrer, FAno estaré preparat per a dialogar; DOmfaré com si no fos allí, MI♭o no estigueres.
LA♭DisculMI♭pa la intruDOmsió, voSI♭lia presentar-me. LA♭A MI♭voltes no DOmsoc jo, seSI♭ré el que vulgues tu.
LA♭Mai dic MI♭el que et DOmvull dir ni SI♭faig el que he de fer. LA♭BusMI♭que un vestit DOmmillor per SI♭a ser el que no soc.
DOm→LA♭→MI♭→SI♭Ohhhhhhhhhhhhhhh!
LA♭Tal volta miraMI♭ràs LA♭com oblidar la distànciMI♭a, SI♭i no ens podrem toLA♭car. No estem prop, no ens teMI♭nim. LA♭I el món segueix giMI♭rant, LA♭cadascú amb una històriMI♭a. LA♭Sols queda recorMI♭dar LA♭com cremàvem la MI♭nit.
DOm
LA♭Tal volta miraMI♭ràs LA♭com oblidar la distànciMI♭a, SI♭alçar-nos i esperar LA♭ tal volta aquesta MI♭nit, LA♭renàixer a una altra històriMI♭a, LA♭nosaltres l'escriuMI♭rem.
LA♭Tal volta miraMI♭ràs LA♭com oblidar la distànciMI♭a, SI♭i no ens podrem toLA♭car. No estem prop, no ens teMI♭nim. LA♭I el món segueix giMI♭rant, LA♭cadascú amb una històriMI♭a. LA♭Sols queda recorMI♭dar LA♭com cremàvem la MI♭nit.
DemanaLA♭rem a DOmcrits que avui no SI♭sonen les alarmes. MI♭Tan sols ens queden LA♭les parauDOmles, trencar amb SI♭el silenci.