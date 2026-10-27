MILa música està LAsempre
SIal primer raig LAde sol,
MIdarrere l'espeFA#rança
LAque omple el nostre SIcor.
MIEn els dies diLAfícils,
SIquan et cansaves de lluiLAtar,
MIdins d'un món de FA#dubtes,
SIla música era MImllum. SI SOL LA
La música eDOra MImllum. LA
La músiMImca era LAllum.
La músiMImca era LA→REllum.
SOL SI MIm→ LA DO RE
MIm DO LAm→ SI x2
MILa música està LAsempre
SIal primer raig LAde sol,
MIdarrere l'espeFA#rança
LAque omple el nostre SIcor.
MIEn els dies diLAfícils,
SIquan et cansaves de lluiLAtar,
MIdins d'un món de FA#dubtes,
LAla música era MI→FA#→SI→MIllum.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.