Música (Acords)

La música està sempre

Acords Acords
Pastora Soler, David DeMaría i Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya
MILa música està LAsempre
SIal primer raig LAde sol,
MIdarrere l'espeFA#rança
LAque omple el nostre SIcor.

MIEn els dies diLAfícils,
SIquan et cansaves de lluiLAtar,
MIdins d'un món de FA#dubtes,
SIla música era MImllum. SI SOL LA

La música eDOra MImllum. LA
La músiMImca era LAllum.
La músiMImca era LA→REllum.

SOL SI MIm→ LA DO RE

MIm DO LAm→ SI x2

MILa música està LAsempre
SIal primer raig LAde sol,
MIdarrere l'espeFA#rança
LAque omple el nostre SIcor.

MIEn els dies diLAfícils,
SIquan et cansaves de lluiLAtar,
MIdins d'un món de FA#dubtes,
LAla música era MI→FA#→SI→MIllum.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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