LANa Paula és per a jo com un FA#msenyal de rescat, per a quan em SIm7perd dins la immensitat de l'espai geMIlat sense perspecMI7tives per avanLAçar, com un llum brillant dins FA#ml'obscuritat. És com quan SIm7saps que ho aconseguiràs. MI Quan el mes MI7d'octubre pareix un REmmaig.
Emperò, els dies s'aLAcurcen massa i REmcantam cançons, MItot cedint caMI7lor a aquesta tarLAdor.
Que ja està FA#mbé si tu hi ets. D'on SImvens i on MIvas? MI7
LAÉs un punt lluitant dins FA#ml'adversitat. És com senSIm7tir que no et fallaran. MI Quan sorprèn que el MI7temps ens passi voLAlant.
Que ja està FA#mbé si tu hi ets. D'on SImvens i on MIvas?
REmPassa, emperò, que els dies s'aLAcurcen massa i REmcantam cançons MIper donar color a aquesta tarREmdor. LA6