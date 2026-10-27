Na Paula (Acords)

Na Paula és per a jo com un senyal de rescat

Acords Acords
Albert Llompart
LANa Paula és per a jo com un FA#msenyal de rescat,
per a quan em SIm7perd dins la immensitat de l'espai geMIlat
sense perspecMI7tives per avanLAçar,
com un llum brillant dins FA#ml'obscuritat.
És com quan SIm7saps que ho aconseguiràs. MI
Quan el mes MI7d'octubre pareix un REmmaig.

Emperò, els dies s'aLAcurcen massa i REmcantam cançons,
MItot cedint caMI7lor a aquesta tarLAdor.

Que ja està FA#mbé si tu hi ets. D'on SImvens i on MIvas? MI7

LAÉs un punt lluitant dins FA#ml'adversitat.
És com senSIm7tir que no et fallaran. MI
Quan sorprèn que el MI7temps ens passi voLAlant.

Que ja està FA#mbé si tu hi ets. D'on SImvens i on MIvas?

REmPassa, emperò, que els dies s'aLAcurcen massa
i REmcantam cançons MIper donar color a aquesta tarREmdor. LA6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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