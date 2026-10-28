Te voy a can
LAmtar una canción de Nach
a ver si follamos
MImya.
Me voy a apren
LAmder esos poemas
de mierda para poder fo
MImllar.
No voy a enga
LAmñarte:
nunca me ha gustado ni me gus
MImtará,
pero por esa
REmcara, hago lo que sea,
voy a apren
SOLderme todos los discos de Marea, por ti... LAmA tu, nena, et compro un Caravaggio.
En
MImaixò de l'amor soc un prodigio.
Tinc els dits fets
LAmcaldo de parlar amb tu
fins les tantes, de veure si m'a
MImguantes. LAmPer aquell pussy entro en delirio. LAmVull comprar-te un pis a Roma, MImamb bona terrassa perquè fumis per passar l'estona
i ai
REmxí sucar melindro, la xocolata espessa. SOLCom més temps remenes, més bé surt la recepta. LAmEl teu cul em porta MImveient les estrelles.
Que per tu em faig astro
LAmnauta, dones espectacle,
addicte, em
MImdones una meta, amb tu cadena perpètua.
Per tu
LAmcanto com Frank Ocean, reservo roba Fendi,
aca
MImbar-nos en un dia Rick i Morty.
Res és massa
REmlluny si tu i jo estem en carrera i a bones. SOLReina, necessites dues corones.
Te voy a can
LAmtar una canción de Nach
a ver si follamos
MImya.
Me voy a apren
LAmder esos poemas
de mierda para poder fo
MImllar.
No voy a enga
LAmñarte:
nunca me ha gustado ni me gus
MImtará,
pero por esa
REmcara, hago lo que sea,
voy a apren
SOLderme todos los discos de Marea, por ti...
Per
LAmtu em vaig aprendre sencers deu temes de Txarango,
em
MImvaig apuntar a spinning, yoga i tango.
Votaria a Ciuta
LAmdans, fingiria saber d'art,
per tu arribaria a
MImbans de l'hora, tan acostumat a arribar tard.
I és que
LAmtot és per tu, et juro és per tu.
Mengem
MImsushi cada dimarts, però jo odio el peix cru.
Per tu
REmjuro vaig a missa i després anem a veure els toros.
Per tu porto camisa, el coco
SOLde Lacoste als polos.
Ne
LAmna, si és el que vols, deixo de somiar en el Ferrari,
com
MImpro un monovolum i passegem els nens pel barri. LAmFaig un lloc al braç, em tatuo el nostre aniversari.
No
MImmés demano no desapareguis com Mag Lari.
Només
LAmvull donar-te dur, però se m'està fent molt dur,
ai
MImxò de ser un niñato i semblar un home madur.
Quan
REmescoltis això, no crec que em puguis perdonar, SOLperò ho sento, amor, no puc callar.
Te voy a can
LAmtar una canción de Nach
a ver si follamos
MImya.
Me voy a apren
LAmder esos poemas
de mierda para poder fo
MImllar.
No voy a enga
LAmñarte:
nunca me ha gustado ni me gus
MImtará,
pero por esa
REmcara, hago lo que sea,
voy a apren
SOLderme todos los discos de Marea, por ti... LAm MIm LAm MIm LAm MIm REm SOL
a ver si follamos
Me voy a apren
de mierda para poder fo
No voy a enga
nunca me ha gustado ni me gus
pero por esa
voy a apren
En
Tinc els dits fets
fins les tantes, de veure si m'a
i ai
Que per tu em faig astro
addicte, em
Per tu
aca
Res és massa
Te voy a can
a ver si follamos
Me voy a apren
de mierda para poder fo
No voy a enga
nunca me ha gustado ni me gus
pero por esa
voy a apren
Per
em
Votaria a Ciuta
per tu arribaria a
I és que
Mengem
Per tu
Per tu porto camisa, el coco
Ne
com
No
Només
ai
Quan
Te voy a can
a ver si follamos
Me voy a apren
de mierda para poder fo
No voy a enga
nunca me ha gustado ni me gus
pero por esa
voy a apren