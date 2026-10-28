  • Catorze /
  • Acords /
  • Nach (ft. Kid Pi, Emotional Goku i Sr. Chen) (Acords)

Nach (ft. Kid Pi, Emotional Goku i Sr. Chen) (Acords)

Te voy a cantar una canción de Nach

Acords Acords
Lildami
lildami flors mentre visqui
lildami flors mentre visqui
Te voy a canLAmtar una canción de Nach
a ver si follamos MImya.
Me voy a aprenLAmder esos poemas
de mierda para poder foMImllar.
No voy a engaLAmñarte:
nunca me ha gustado ni me gusMImtará,
pero por esa REmcara, hago lo que sea,
voy a aprenSOLderme todos los discos de Marea, por ti...

LAmA tu, nena, et compro un Caravaggio.
En MImaixò de l'amor soc un prodigio.
Tinc els dits fets LAmcaldo de parlar amb tu
fins les tantes, de veure si m'aMImguantes.
LAmPer aquell pussy entro en delirio.

LAmVull comprar-te un pis a Roma,
MImamb bona terrassa perquè fumis per passar l'estona
i aiREmxí sucar melindro, la xocolata espessa.
SOLCom més temps remenes, més bé surt la recepta.

LAmEl teu cul em porta MImveient les estrelles.
Que per tu em faig astroLAmnauta, dones espectacle,
addicte, em MImdones una meta, amb tu cadena perpètua.

Per tu LAmcanto com Frank Ocean, reservo roba Fendi,
acaMImbar-nos en un dia Rick i Morty.
Res és massa REmlluny si tu i jo estem en carrera i a bones.
SOLReina, necessites dues corones.

Te voy a canLAmtar una canción de Nach
a ver si follamos MImya.
Me voy a aprenLAmder esos poemas
de mierda para poder foMImllar.
No voy a engaLAmñarte:
nunca me ha gustado ni me gusMImtará,
pero por esa REmcara, hago lo que sea,
voy a aprenSOLderme todos los discos de Marea, por ti...

Per LAmtu em vaig aprendre sencers deu temes de Txarango,
em MImvaig apuntar a spinning, yoga i tango.
Votaria a CiutaLAmdans, fingiria saber d'art,
per tu arribaria aMImbans de l'hora, tan acostumat a arribar tard.

I és que LAmtot és per tu, et juro és per tu.
Mengem MImsushi cada dimarts, però jo odio el peix cru.
Per tu REmjuro vaig a missa i després anem a veure els toros.
Per tu porto camisa, el coco SOLde Lacoste als polos.

NeLAmna, si és el que vols, deixo de somiar en el Ferrari,
comMImpro un monovolum i passegem els nens pel barri.
LAmFaig un lloc al braç, em tatuo el nostre aniversari.
NoMImmés demano no desapareguis com Mag Lari.

Només LAmvull donar-te dur, però se m'està fent molt dur,
aiMImxò de ser un niñato i semblar un home madur.
Quan REmescoltis això, no crec que em puguis perdonar,
SOLperò ho sento, amor, no puc callar.

Te voy a canLAmtar una canción de Nach
a ver si follamos MImya.
Me voy a aprenLAmder esos poemas
de mierda para poder foMImllar.
No voy a engaLAmñarte:
nunca me ha gustado ni me gusMImtará,
pero por esa REmcara, hago lo que sea,
voy a aprenSOLderme todos los discos de Marea, por ti...

LAm MIm LAm MIm
LAm MIm REm SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi