DOAmb jersei de llana DOestà esperant tota impacient. DOPorta escrit els seus desitjos DOen un trosset de paper. FAA la falda de la iaia DOmira l'arbre de colors. DOTanca els ulls i s'imagina DOque tindrà tot el que vol... FAOh! PerDOquè és Nadal...
Ha deFAmanat que la mare sigui FAsempre al seu costat, que el FAseu pare trobi feina i el FAgos no mossegui al gat; que els FApastissos de la iaia els puFAgui tastar tothom, i DOque l'avi des del cel contiFAnuï xiulant cançons. Oh! Perquè DOés Nadal.
FAOh! Perquè DOés Nadal.
I que el monstre de DOl'armari no s'esFApanti quan la veu. I pels matins, quan es DOdespertin, surtin FAa jugar amb la neu... Oh! I FAcada cop que plogui, surti el sol i l'arc de DOSant Martí!
FADOSOL
Oh! FAI quan plogui, surti el sol i l'arc de DOSant Martí!
SOL FAI quan plogui, surti el sol i l'arc DOde Sant Martí!