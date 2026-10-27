Nadal (Acords)

Amb jersei de llana

Acords Acords
Ramon Mirabet
DO SOL DO SOL DO SOL FA
DO SOL DO SOL DO FA

DOAmb jersei de llana
DOestà esperant tota impacient.
DOPorta escrit els seus desitjos
DOen un trosset de paper.
FAA la falda de la iaia
DOmira l'arbre de colors.
DOTanca els ulls i s'imagina
DOque tindrà tot el que vol...
FAOh! PerDOquè és Nadal...

Ha deFAmanat que la mare
sigui FAsempre al seu costat,
que el FAseu pare trobi feina
i el FAgos no mossegui al gat;
que els FApastissos de la iaia
els puFAgui tastar tothom,
i DOque l'avi des del cel
contiFAnuï xiulant cançons.
Oh! Perquè DOés Nadal.

FAOh! Perquè DOés Nadal.

I que el monstre de DOl'armari
no s'esFApanti quan la veu.
I pels matins, quan es DOdespertin,
surtin FAa jugar amb la neu...
Oh! I FAcada cop que plogui,
surti el sol i l'arc de DOSant Martí!

FA DO SOL

Oh! FAI quan plogui, surti el sol
i l'arc de DOSant Martí!

SOL
FAI quan plogui, surti el sol
i l'arc DOde Sant Martí!

SOL FA
Oh! Perquè és DONadal.

FA
Oh! PeDOrquè és Nadal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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