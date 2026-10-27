Nadal d'amor (Acords)

Un abric ben gruixut,o una bufanda

Acords Acords
Biflats
biflats fanfarrona
biflats fanfarrona
DOUn abric FAben gruiSOLxut o una bufanda.
DOUns peücs FAper dorSOLmir o una samarra.
DOEl gorret FAde ganSOLxet que t’ha fet l’àvia.
DOFes endreça FAa l’armaSOLri, que ja tens aquí el Nadal.

DODigues-li FAque aquest SOLNadal és seu,
DOque junts l’aFAjudarem a SOLpassar el fred.
DODigues-li FAque te SOLl’estimes molt,
que no es DOquedi ningú sol:
la taula FAés gran, SOLcom més serem, millor.

DOUn jersei FAfet de SOLlli, mitjons d’estrelles.
DOUn nas enFAvermellit, SOLbotons als ulls, de llums.
DOAls teus dits FAboteSOLruts, posa’ls-hi uns guants.
DOI un abric FAde desitSOLjos que batallaran el fred!

DODigues-li FAque aquest SOLNadal és seu,
DOque junts l’aFAjudarem a SOLpassar el fred.
DODigues-li FAque te SOLl’estimes molt,
que no es DOquedi ningú sol:
la taula FAés gran, SOLcom més serem, millor.

DONingú FAsenSOLse Nadal.
DONingú FAsense SOLun regal,
DOcom més FAseSOLrem, millor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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