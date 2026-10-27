DOUn abric FAben gruiSOLxut o una bufanda. DOUns peücs FAper dorSOLmir o una samarra. DOEl gorret FAde ganSOLxet que t’ha fet l’àvia. DOFes endreça FAa l’armaSOLri, que ja tens aquí el Nadal.
DODigues-li FAque aquest SOLNadal és seu, DOque junts l’aFAjudarem a SOLpassar el fred. DODigues-li FAque te SOLl’estimes molt, que no es DOquedi ningú sol: la taula FAés gran, SOLcom més serem, millor.
DOUn jersei FAfet de SOLlli, mitjons d’estrelles. DOUn nas enFAvermellit, SOLbotons als ulls, de llums. DOAls teus dits FAboteSOLruts, posa’ls-hi uns guants. DOI un abric FAde desitSOLjos que batallaran el fred!
DODigues-li FAque aquest SOLNadal és seu, DOque junts l’aFAjudarem a SOLpassar el fred. DODigues-li FAque te SOLl’estimes molt, que no es DOquedi ningú sol: la taula FAés gran, SOLcom més serem, millor.
DONingú FAsenSOLse Nadal. DONingú FAsense SOLun regal, DOcom més FAseSOLrem, millor.