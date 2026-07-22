Intro:
LAm
Quan
LAmsembla esgotada tota possibilita SOLt, LAmtotes les vies tancades al pas.
Quan
SOLel teu LAmmon està sumit en una eterna obscuri SOLtat, LAmperden les paraules tot el seu signifi SOLcat. LAmQuan el vent no bufa de cara,
obri els ulls, apunta i dis
SOLpara.
Pro
LAmjectes, il·lusions, somnis i cançons. SOLQuan et LAmposen pals a la roda,
defensa la teua es
SOLcola.
Rein
LAmventa l'estratègia i replica que ara és l'hora. REmEl viatge és llarg, tre FApitja fort, mai és massa MItard. FANaixen primaveres
ca
LAmda matí, al teu jar SOLdí.
Cul
DOtiva els teus sentits, comencen REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el des
MItí,
il·lumina l'horit
LAmzó de hui.
A la
LAmcerca d'un oasi en un país de nits fre SOLdes,
per
LAmestablir allí el nostre punt de tro SOLbada. LAmAgafar impuls i preparar noves SOLeines LAmper reviscolar una freqüència oblid SOLada. LAmQuan el vent no bufa de cara,
obri els ulls, apunta i dis
SOLpara.
Pro
LAmjectes, il·lusions, somnis i cançons. SOLQuan et LAmposen pals a la roda,
defensa la teua es
SOLcola.
Rein
LAmventa l'estratègia i replica que ara és l'hora. REmEl viatge és llarg, tre FApitja fort, mai és massa MItard. FANaixen primaveres
ca
LAmda matí, al teu jar SOLdí.
Cul
DOtiva els teus sentits, comencen REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el des
MItí,
il·lumina l'horit
LAmzó de hui.
Pre
LAmdir l'impredictible,
unir el cor i la raó.
Fer una pasta indestructible,
LAés el REmquid de la qüestió.
Apuntar ben alt i donar el salt,
donar
LAmtotes les passes i completar les fases
el n
MIostre somriure,
combustible essencial per a viure.
Rediri
LAmgir el dirigible,
fer un cop en el timó.
Fer una pasta indestructible
LAÉs el REmquid de la qüestió
i el viatge es llarg,
tre
LAmpitja ben fort, mai és massa Mi+tard. FANaixen primaveres
ca
LAmda matí, al teu jar SOLdí.
Cul
DOtiva els teus sentits, comencen REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el des
MItí,
il·lumina l'horit
LAmzó de hui. FANaixen primaveres
ca
LAmda matí, al teu jar SOLdí.
Cul
DOtiva els teus sentits, comencen REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el des
MItí,
il·lumina l'horit
LAmzó de hui.
Quan
Quan
obri els ulls, apunta i dis
Pro
defensa la teua es
Rein
ca
Cul
Crema el des
il·lumina l'horit
A la
per
obri els ulls, apunta i dis
Pro
defensa la teua es
Rein
ca
Cul
Crema el des
il·lumina l'horit
Pre
unir el cor i la raó.
Fer una pasta indestructible,
Apuntar ben alt i donar el salt,
donar
el n
combustible essencial per a viure.
Rediri
fer un cop en el timó.
Fer una pasta indestructible
i el viatge es llarg,
tre
ca
Cul
Crema el des
il·lumina l'horit
ca
Cul
Crema el des
il·lumina l'horit