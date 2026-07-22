Naixen primaveres (Acords)

Fer una pasta indestructible

Acords Acords
Aspencat
Naixen primaveres - Acords i lletres d'Aspencat per a guitarra i ukelele
Naixen primaveres - Acords i lletres d'Aspencat per a guitarra i ukelele
Intro:
LAm
Quan LAmsembla esgotada tota possibilitaSOLt,
LAmtotes les vies tancades al pas.
Quan SOLel teu LAmmon està sumit en una eterna obscuriSOLtat,
LAmperden les paraules tot el seu signifiSOLcat.

LAmQuan el vent no bufa de cara,
obri els ulls, apunta i disSOLpara.
ProLAmjectes, il·lusions, somnis i cançons.
SOLQuan et LAmposen pals a la roda,
defensa la teua esSOLcola.
ReinLAmventa l'estratègia i replica que ara és l'hora.
REmEl viatge és llarg, treFApitja fort, mai és massa MItard.

FANaixen primaveres
caLAmda matí, al teu jarSOLdí.
CulDOtiva els teus sentits, comencen
REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el desMItí,
il·lumina l'horitLAmzó de hui.

A la LAmcerca d'un oasi en un país de nits freSOLdes,
per LAmestablir allí el nostre punt de troSOLbada.
LAmAgafar impuls i preparar noves SOLeines
LAmper reviscolar una freqüència oblidSOLada.

LAmQuan el vent no bufa de cara,
obri els ulls, apunta i disSOLpara.
ProLAmjectes, il·lusions, somnis i cançons.
SOLQuan et LAmposen pals a la roda,
defensa la teua esSOLcola.
ReinLAmventa l'estratègia i replica que ara és l'hora.
REmEl viatge és llarg, treFApitja fort, mai és massa MItard.

FANaixen primaveres
caLAmda matí, al teu jarSOLdí.
CulDOtiva els teus sentits, comencen
REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el desMItí,
il·lumina l'horitLAmzó de hui.

PreLAmdir l'impredictible,
unir el cor i la raó.
Fer una pasta indestructible,
LAés el REmquid de la qüestió.
Apuntar ben alt i donar el salt,
donar LAmtotes les passes i completar les fases
el nMIostre somriure,
combustible essencial per a viure.

RediriLAmgir el dirigible,
fer un cop en el timó.
Fer una pasta indestructible
LAÉs el REmquid de la qüestió
i el viatge es llarg,
treLAmpitja ben fort, mai és massa Mi+tard.

FANaixen primaveres
caLAmda matí, al teu jarSOLdí.
CulDOtiva els teus sentits, comencen
REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el desMItí,
il·lumina l'horitLAmzó de hui.

FANaixen primaveres
caLAmda matí, al teu jarSOLdí.
CulDOtiva els teus sentits, comencen
REmnoves primaveres al LAmteu camí.
Crema el desMItí,
il·lumina l'horitLAmzó de hui.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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