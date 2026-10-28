Nana per les mamas (Acords)

Si encara estàs desperta, acarona't la pell

Acords Acords
Rita Payés
rita payes de camino al camino
rita payes de camino al camino
Si encara estàs LAm7♭5desperta, aRE7♭9carona't la SOLm7pell, FA6sus LA#/MI
nota el RE#6fred del DO#6llençol
que s'aDOm7dorm. SImaj9
No MImaj7estàs sola al SOL#m♭6llit,
res SOLm♭6caurà en SOL#m♭6l'oblit.
Més FA#7enSImaj9llà tamFAm♭6bé hi ha
qui MImaj6ja MIcanSOLdim(♭6)ta una SOL#m6nana.
LA#m6 SOL#m6 LA#m6 SOL#m6 LAm7♭5 RE7♭9

Si encara estàs LAm7♭5desperta, no et RE7♭9deixis aSOLm7nar, FA6sus LA#/MI
nota el RE#6pes del no DO#6res
que DOm7se'n va. LA#maj9
Tu que MImaj7pots canSOL#m♭6tar-li a la SOLm♭6immensiSOL#m♭6tat
de FA#7la vida
SImaj9que ja FAm
MImaj6s'ha aMIdormit
sobre SOLdim(♭6)el teu SOL#m6pit.
LA#m6 SOL#m6 LA#m6 SOL#m6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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