Si encara estàs
LAm7♭5desperta, a RE7♭9carona't la SOLm7pell, FA6sus LA#/ MI
nota el
RE#6fred del DO#6llençol
que s'a
DOm7dorm. SImaj9
No
MImaj7estàs sola al SOL#m♭6llit,
res
SOLm♭6caurà en SOL#m♭6l'oblit.
Més
FA#7en SImaj9llà tam FAm♭6bé hi ha
qui
MImaj6ja MIcan SOLdim(♭6)ta una SOL#m6nana. LA#m6 SOL#m6 LA#m6 SOL#m6 LAm7♭5 RE7♭9
Si encara estàs
LAm7♭5desperta, no et RE7♭9deixis a SOLm7nar, FA6sus LA#/ MI
nota el
RE#6pes del no DO#6res
que
DOm7se'n va. LA#maj9
Tu que
MImaj7pots can SOL#m♭6tar-li a la SOLm♭6immensi SOL#m♭6tat
de
FA#7la vida SImaj9que ja FAm MImaj6s'ha a MIdormit
sobre
SOLdim(♭6)el teu SOL#m6pit. LA#m6 SOL#m6 LA#m6 SOL#m6
nota el
que s'a
No
res
Més
qui
Si encara estàs
nota el
que
Tu que
de
sobre