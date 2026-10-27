SOL#m MI
SOL#mVinc del carrer, no guarde la pena.
SOL#mIxint del pafeto, trucant a la penya.
SOL#mMogudes externes, clavant la ferida,
SOL#mvolen voler-te, però no s'aclaren.
SOL#mEt posen pel mig, no sap de la vaina,
SOL#met truca la novia, s'assusta, té por que se'n vaja,
SOL#mestic fatigada, la pena em destorba,
MIestimo la vida, tu FA#msaps qui t'odia.
SOL#mA prendre pel cul, la gent ja no llaura.
SOL#mNo estimen la terra, no volen cuidar-la.
SOL#mL'orxata de xufla està cara,
MIfartons sucats a FA#mla valenciana.
SOL#mM'estimo la llengua, no volen parlar,
SOL#mla gent ja s'oblida, no volen cantar.
SOL#mDe sobte s'escolta una espardeñá.
MIIe! Nano, ves a fer FA#mla mà.
SOL#mM'estimo la llengua, no volen parlar,
SOL#mla gent ja s'oblida, no volen cantar.
SOL#mDe sobte s'escolta una espardeñá.
MIIe! Nano, ves a fer FA#mla mà.
SOL#mSom gent d'ací del carrer,
SOL#msom gent, no guarde parné,
SOL#msom gent, diga'm vostè.
MISomie desperta i no FA#mpase fred.
SOL#mSom gent d'ací del carrer,
SOL#msom gent, no guarde parné,
SOL#msom gent, diga'm vostè.
MISomie desperta i FA#mno pase fred.
SOL#mM'estimo la llengua, no volen parlar,
SOL#mla gent ja s'oblida, no volen cantar.
SOL#mDe sobte s'escolta una espardeñá.
MIIe! Nano, ves a fer FA#mla mà.
SOL#mM'estimo la llengua, no volen parlar,
SOL#mla gent ja s'oblida, no volen cantar.
SOL#mDe sobte s'escolta una espardeñá.
MIIe! Nano, ves a fer FA#mla mà.
SOL#mSom gent d'ací del carrer,
SOL#msom gent, no guarde parné,
SOL#msom gent, diga'm vostè.
MISomie desperta i no FA#mpase fred.
SOL#mSom gent d'ací del carrer,
SOL#msom gent, no guarde parné,
SOL#msom gent, diga'm vostè.
MISomie desperta i FA#mno pase fred.
SOL#mM'estimo la llengua, no volen parlar,
SOL#mla gent ja s'oblida, no volen cantar.
SOL#mDe sobte s'escolta una espardeñá.
MIIe! Nano, ves a fer FA#mla mà.
SOL#m MI FA#m
SOL#m MI FA#m
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.