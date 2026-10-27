Nascut per morir (Acords)

Sota les llums tremoloses

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait l ultim segell
sangtrait l ultim segell
LAmSota les llums tremoloses
SOLd'un barri anLAmtic,
les venes foDOradaSOLdes se sent moLAmrir.
És una FAdona marSOLcada pel LAmseu destí.
FAFulles gastades SOLfan el seu LAmllit.

SOLSent com la REmort li besa els LAmllavis,
SOLsent pel seu REcos la veriLAmtat:
LAmque la vida se li escapa,
DOno hi pot fer REres.
LAmNo té cap esperança,
DOnascut per moSOLrir! Pobre LAmdona!

SOL LAm DO SOL LAm

LAmTrenca amb un crit el silenci,
SOLple de LAmdolor,
la llum de DOl'alba SOLplora pels LAmdos.
Porta dins FAseu una SOLvida, fruit d'un LAmgran amor.
FAQuina ironia: l'inSOLfern serà el seu LAmmón.

SOLSent com els REllavis se li asseLAmquen,
SOLla sang buREllent li crema el LAmcap.
LAmQue la vida se li escapa,
DOno hi pot fer REres.
LAmNo té cap esperança,
DOnascut per moSOLrir!

LAm SOL LAm DO SOL LAm

LAmEntre les boires del somni,
SOLfugint de LAmtot,
morint s'aDOllunya SOLl'últim aLAmmor.
Nascut per FAno viure SOLla vida LAmsense acabar,
FAno té paraules SOLper supliLAmcar.

SOLSent que la REmare no l'aLAmgafa,
SOLun aire REfred l'està envolLAmtant.
LAmQue la vida se li escapa,
DOno hi pot fer REres.
LAmNo té cap esperança,
DOnascut per moSOLrir!

LAm SOL LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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