LAm DO SOL FA DO SOL
LAmNascuts en la boira, FAsom DOfills del camí. SOL
Tenim LAmla flama encesa del FAdesig. SOL
Hem deiLAmxat enrere tot el que ha FAsobrat, SOL
que les LAmhores baixes ja FAvindran. SOL
FA9Ja ens hem cremat per LAm7dins, tinc el LAmcor cansat. SOL
FA9Som hereus d'un únic foc LAm7que la flaLAmma encara està creFAmant. SOL
LAmOo-oo-oDOoh! Nascuts en la boira. SOL
LAmOo-oo-oDOoh! Som fills del camí. SOL
FANo em demanis mai d'on LAm7vinc ni cap a on LAmme'n vaig. SOL
FANo pertanyo a cap LAm7lloc, i el LAmmatí m'espera per marFAxar. SOL
LAm FA DO SOL LAm FA DO SOL
LAmAnant d'un lloc a un alFAtre, DOtemplant el destí, SOL
prenent LAmhores al dia i a FAla nit. SOL
Hem creLAmuat obstacles per venir-te a FAbuscar, SOL
per veuLAmre el somriure del FAmatí. SOL
FA9Hem sentit la pluja a dins LAm7i ara LAmens hem mullat. SOL
FA9Porto tant de temps així, LAm7portant LAmla meva vida a les FAmans. SOL
LAmOh! Nascuts DOen la boira. SOL
LAmOh! Som fills DOdel camí. SOL
FANo em demanis mai d'on LAm7vinc ni cap a on LAmme'n vaig. SOL
FANo pertanyo a cap LAm7lloc, però el LAmcamí m'espera per marFAxar. SOL
FA9Ja ens hem cremat per LAm7dins, tinc el LAmcor cansat. SOL
FA9Som hereus d'un únic foc LAm7que la flaLAmma encara està creFAmant. SOL
LAmOo-oo-oDOoh! Nascuts en la boira. SOL
LAmOo-oo-oDOoh! Som fills del camí. SOL
LAmOo-oo-oDOoh! Nascuts en la boira. SOL
FAOo-oh! Oo-DOoh! Oo-oo-oh! SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.