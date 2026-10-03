LA6 SOL#m7 FA#m6 MI
LA6Passa com un tir de SOL#m7bala,
com es vent d'un penFA#m6sament molt tocat de MIs'ala.
Jo m'esforç es demaLA6tins
quan me canta un gall es SOL#m7mòbil
quan ja tenc un peu en FA#m6terra i s'altre encara dins un MIllit.
M'aLA6gaf es cap amb ses SOL#m7mans
FA#m6que no se me'n MIvagi dos mil sis
LA6dins sa gàbia es meu caSOL#m7nari.
S'estudia es dicciFA#m6onari i ja me pos es calSOL#7cetins.
DO#m7 FA#7 DO#m7 FA#7
DO#m7 FA#7 DO#m7 FA#7
RE DO#m7 SImaj7
LA6Parla com un SOL#m7sidecara,
com és lent es noFA#m6driment molt tirat de MInata,
i jo m'he inclòs un pipLA6permint
quan me calla un sac es SOL#mnòrdic,
quan ja tenc un preu aFA#m6lerta i s'altre encara mira un MIpis.
M'aLA6gaf es nas amb ses SOL#m7claus
FA#m6que no se m'enMIcanti dos més LA6sis
dins s'alfàbia es meu SOL#m7diari.
Se copia es caFA#m6lendari, ja m'encalç es teu SOL#7vestit.
DO#m7 FA#7 DO#m7 FA#7
DO#m7 FA#7 DO#m7 FA#7
DO#m7 FA#7 DO#m7 FA#aug FA#
SIm7
DOdim DO DOdim DO DOdim DO
MI7
DOdim DO
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