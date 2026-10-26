DO
FAMira'ns com hem acaSOLbat
enmig del DOmar
amb una barca de joFAguina.
Algú ens ha robat els SOLrems
i els somnis que ens quedaDOven,
de nit, mentre dorFAmien.
I avui, per primer SOLcop,
ens declarem nàuDOfrags,
enmig d'un blau FAimmens.
I avui, per primer SOLcop,
no goso ni mirar-DOte.
Ja no ens queFAda res.
Ni el SOLvent, ni l'oLAmnada,
ni FAaquella gavina que a les SOLtardes s'apropava.
DORes.
PleFAguem la vela a poc a SOLpoc.
No fos DOcas
que es trenqui algun reFAcord.
I escric un desig en un paSOLper
que es va alluDOnyant.
El mar guarda el seFAcret.
Tot l'amor que em SOLqueda,
aFAquest amor que em SOLcrema,
us el deixo aDOquí;
no LAmvull que DOmori amb FAmi.
Ah! Ah! Ah! SOLAh!
Ah! Ah! Ah! DOAh!
Ah! LAmAh! Ah! FAAh!
Ah! Ah! Ah! SOLAh!
Ah! Ah! Ah! DOAh!
Ah! LAmAh! Ah! FAAh!
Ah! Ah! Ah! SOLAh!
Ah! Ah! Ah! DOAh!
Ah! LAmAh! Ah! FAAh!
Ah! Ah! Ah! SOLAh!
Ah! Ah! Ah! DOAh!
Ah! LAmAh! Ah! FAAh!
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