MImM’he pasDOsat la vida naSOLvegant tot sol, RE MImcom un DOboig perseSOLguint la llum. RE MImNingú m’ha DOensenyat a SOLesquivar REels obstacles, noDOmés la meva sort. MImM’he passat la DOvida caminant SOLper tu, RE MImi ara em vens DOi em dius que no SOLt’ho esperaves. RE MImÉs com si m’haDOguessin borrat SOLdel maREpa, i DOres em fa més por.
SImLluny DOteu em SOLsento molt més REfeble, però no vull SImengaDOnyar-te, no puc doSOLnar-te tot el que DOvols. SImA prop DOmeu, deixa’m regaSOLlar-te el meu aREmor. VeuSImrem créiDOxer els arbres, que hi hagi REsort.
Vull conèixer el MImfoc, la flama que enDOcén tot el meu aSOLmor i em fa REviure. No vull MImcaminar DOal teu cosSOLtat. RE Vull conèixer el MImfoc, la flama que enDOcén tot el meu amor i em fa RElliure. No vull MImcamiDOnar al teu cosSOLtat. RE
MImM’he pasDOsat la vida teSOLnint-te preREsent, MImaixò m’ha fet DOsentir-SOLme més forta. RE MImDeixa’m viure dins DOdel meu SOLpensament, RE que DOsoc feliç de vida.
SImLluny DOteu em SOLsento molt més REfeble, però no SImvull engaDOnyar-te, no puc doSOLnar-te tot el que DOvols. SImA prop DOmeu, deixa’m regaSOLlar-te el meu aREmor. VeuSImrem créiDOxer els arbres, que hi hagi REsort.
Vull conèixer el MImfoc, la flama que enDOcén tot el meu aSOLmor i em fa REviure. No vull MImcamiDOnar al teu cosSOLtat. RE Vull conèixer el MImfoc, la flama que DOencén tot el meu amor i em fa RElliure. No vull MImcamiDOnar al teu SOLcostat. RE
MImDO
Vull conèixer el MImfoc, la flama que enDOcén tot el meu aSOLmor i em fa REviure. No vull MImcamiDOnar al teu cosSOLtat. RE Vull conèixer el MImfoc, la flama que enDOcén tot el meu amor i em fa RElliure. No vull MImcamiDOnar al teu cosSOLtat. RE