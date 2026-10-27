MImTot naREvegant pel SOLmón, LAmomplo d’aire MImel cos REi la força SOLtorna una vegada LAmmés. MImSoc REcercador de SOLllocs, LAmemigrant de MImtot, REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.
SOLVull imatges sempre diferents, que canviïn els eleLAmments, trobar-me dins un no-res i veure el DOtemps SOLcom passa molt més lentament, assaborint eternaREment el món que hi LAmha al darrere.
SOLVull conèixer tots els grans secrets que amaguen llocs i tanta LAmgent, percebre les olors d’ambient i sentir el DOvent SOLempènyer una mica més les ganes de seguir creiRExent, voltant, oLAmbrint la ment.
MImTot naREvegant pel SOLmón, LAmomplo d’aire MImel cos REi la força SOLtorna una vegada LAmmés. MImSoc REcercador de SOLllocs, LAmemigrant de MImtot, REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.
MImTot naREvegant pel SOLmón, LAmomplo d’aire MImel cos REi la força SOLtorna una vegada LAmmés. MImSoc REcercador de SOLllocs, LAmemigrant de MImtot, REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.
SOLVull recórrer noves direccions, poder arribar encara més LAmlluny i obrir tot el meu cor a un món d’emoDOcions SOLque omplin el meu cos d’allò que ara és desconeREgut, distant, inLAmcomprensible.
SOLVull fer renéixer el meu foc, respirar molt més a LAmprop de tot el que no he vist avui, però sé que hi DOha SOLben amagat per algun lloc, que no deixaré de busREcar, voltant i oLAmbrint la ment.
MImTot naREvegant pel SOLmón, LAmomplo d’aire MImel cos REi la força SOLtorna una vegada LAmmés. MImSoc REcercador de SOLllocs, LAmemigrant de MImtot, REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.
MImTot naREvegant pel SOLmóóóóón! RENavegant SOLpel móóóóón! RENavegant SOLpel móóóóóón!