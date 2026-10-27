Navegant pel món (Acords)

Tot navegant pel món

Acords Acords
Dept.
MIm RE SOL LAm

MImTot naREvegant pel SOLmón,
LAmomplo d’aire MImel cos
REi la força SOLtorna una vegada LAmmés.
MImSoc REcercador de SOLllocs,
LAmemigrant de MImtot,
REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.

SOLVull imatges sempre diferents,
que canviïn els eleLAmments,
trobar-me dins un no-res i veure el DOtemps
SOLcom passa molt més lentament,
assaborint eternaREment
el món que hi LAmha al darrere.

SOLVull conèixer tots els grans secrets
que amaguen llocs i tanta LAmgent,
percebre les olors d’ambient i sentir el DOvent
SOLempènyer una mica més
les ganes de seguir creiRExent, voltant, oLAmbrint la ment.

MImTot naREvegant pel SOLmón,
LAmomplo d’aire MImel cos
REi la força SOLtorna una vegada LAmmés.
MImSoc REcercador de SOLllocs,
LAmemigrant de MImtot,
REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.

MImTot naREvegant pel SOLmón,
LAmomplo d’aire MImel cos
REi la força SOLtorna una vegada LAmmés.
MImSoc REcercador de SOLllocs,
LAmemigrant de MImtot,
REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.

SOLVull recórrer noves direccions,
poder arribar encara més LAmlluny
i obrir tot el meu cor a un món d’emoDOcions
SOLque omplin el meu cos d’allò
que ara és desconeREgut, distant, inLAmcomprensible.

SOLVull fer renéixer el meu foc,
respirar molt més a LAmprop
de tot el que no he vist avui, però sé que hi DOha
SOLben amagat per algun lloc,
que no deixaré de busREcar,
voltant i oLAmbrint la ment.

MImTot naREvegant pel SOLmón,
LAmomplo d’aire MImel cos
REi la força SOLtorna una vegada LAmmés.
MImSoc REcercador de SOLllocs,
LAmemigrant de MImtot,
REànima que voSOLla enmig de sensaLAmcions.

MImTot naREvegant pel SOLmóóóóón!
RENavegant SOLpel móóóóón!
RENavegant SOLpel móóóóóón!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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