Necessito (Acords)

Necessito sentir que tu em sents

Acords Acords
Sílvia Tomàs
REmNecessito sentir que tu em sents
quan et parlo DOdel que està florint a la LA#pell, sota el SOLmvel. DO REm

LAmI que em vegis FAla humana dins de LAml’obvieDOtat. MIm LAm

REmQue ens hem anat fent més inhumans amb el temps.
Necessito que DObatallis per confrontar les forLA#ces que van venSOLmcent DO REm
REmi alhora que em reconeguis que des d’on estem també perpetuem.

MImNecesMIm/FA#sito que MIm/SOLvulguis canviar aDOquest moment. MIm
Si ho faig jo i MIm/FA#tu t’escaMIm/SOLpes, s’escapa DOl’intent MIm
de MIm/FA#veure’ns més humans, MIm/SOLmenys personals. DO MIm
De MIm/FA#veure’ns més humans, MIm/SOLmenys personals. DO SI

SINecessito que em diguis què he mamat mentre no hi era.

LAmRecordar, soc part de parts en una història,
LAmque són històries que ens van explicant i callant.
LAmQuè s’amaga darrere un silenci tan llarg?

Necessito que FAno tinguem por a oloLAmrar-nos les DOpors! MIm LAm

Necessito que FAm’absolguis de la impeLAmcabiliDOtat MIm LAm
de ser el FAque jo vull LAmser semDOpre, MIm LAm
perquè l’error FAtambé és camí per LAmensopeDOgar, MIm LAm
tocar terra FAi tornar-se a LAmaixeDOcar. MIm LAm
Necessito que m’exFApliquis què veus de mi que no LAmestic miDOrant, MIm LAm
encara que em FAcosti aprendre com ho LAmpuc canviDOar. MIm LAm
Si marxo emociFAonada, és per pensar el LAmque m’ha toDOcat. MIm LAm
Necessito que FAparlem del que ja no LAmes pot parDOlar, MIm LAm
que es desmunti l’enFAgranatge i construïm junts LAmla veriDOtat. MIm LAm
Que hi ha el FApoder amb el cap LAmamaDOgat MIm LAm
i rols i FArangs que no són LAmtan lluDOnyans. MIm LAm
Que ens ajunFAtem i ja ens torna LAma pasDOsar, MIm LAm
que ens ajunFAtem i ja ens torna LAma pasDOsar! MIm LAm
Necessito FAque em donis la calLAmma paciDOent, MIm LAm
que no em surt tan FAnatural com cridar o LAmalçar la DOveu. MIm LAm
Som difeFArents o inLAmdifeDOrents? MIm LAm
Som difeFArents o inLAmdifeDOrents? MIm LAm
Necessito que FAem diguis el que no LAmvull escolDOtar MIm LAm
i deixa'm dir-te FAalhora el que no pots ni LAmmencioDOnar. MIm LAm
Necessito que FAcallem quan el silenLAmci ens diu DOmés MIm LAm
o quan és d’hoFAra per mesurar LAmel proDOcés. MIm LAm
Necessito que FAno tinguem por a oloLAmrar-nos les DOpors! MIm LAm
Necessito FAsaber que només ho LAmpuc fer DOjo, MIm LAm
però que FAsola no LAmho puc DOfer. MIm LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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