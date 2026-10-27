REmNecessito sentir que tu em sents quan et parlo DOdel que està florint a la LA#pell, sota el SOLmvel. DOREm
LAmI que em vegis FAla humana dins de LAml’obvieDOtat. MImLAm
REmQue ens hem anat fent més inhumans amb el temps. Necessito que DObatallis per confrontar les forLA#ces que van venSOLmcent DOREm REmi alhora que em reconeguis que des d’on estem també perpetuem.
MImNecesMIm/FA#sito que MIm/SOLvulguis canviar aDOquest moment. MIm Si ho faig jo i MIm/FA#tu t’escaMIm/SOLpes, s’escapa DOl’intent MIm de MIm/FA#veure’ns més humans, MIm/SOLmenys personals. DOMIm De MIm/FA#veure’ns més humans, MIm/SOLmenys personals. DOSI
SINecessito que em diguis què he mamat mentre no hi era.
LAmRecordar, soc part de parts en una història, LAmque són històries que ens van explicant i callant. LAmQuè s’amaga darrere un silenci tan llarg?
Necessito que FAno tinguem por a oloLAmrar-nos les DOpors! MImLAm
Necessito que FAm’absolguis de la impeLAmcabiliDOtat MImLAm de ser el FAque jo vull LAmser semDOpre, MImLAm perquè l’error FAtambé és camí per LAmensopeDOgar, MImLAm tocar terra FAi tornar-se a LAmaixeDOcar. MImLAm Necessito que m’exFApliquis què veus de mi que no LAmestic miDOrant, MImLAm encara que em FAcosti aprendre com ho LAmpuc canviDOar. MImLAm Si marxo emociFAonada, és per pensar el LAmque m’ha toDOcat. MImLAm Necessito que FAparlem del que ja no LAmes pot parDOlar, MImLAm que es desmunti l’enFAgranatge i construïm junts LAmla veriDOtat. MImLAm Que hi ha el FApoder amb el cap LAmamaDOgat MImLAm i rols i FArangs que no són LAmtan lluDOnyans. MImLAm Que ens ajunFAtem i ja ens torna LAma pasDOsar, MImLAm que ens ajunFAtem i ja ens torna LAma pasDOsar! MImLAm Necessito FAque em donis la calLAmma paciDOent, MImLAm que no em surt tan FAnatural com cridar o LAmalçar la DOveu. MImLAm Som difeFArents o inLAmdifeDOrents? MImLAm Som difeFArents o inLAmdifeDOrents? MImLAm Necessito que FAem diguis el que no LAmvull escolDOtar MImLAm i deixa'm dir-te FAalhora el que no pots ni LAmmencioDOnar. MImLAm Necessito que FAcallem quan el silenLAmci ens diu DOmés MImLAm o quan és d’hoFAra per mesurar LAmel proDOcés. MImLAm Necessito que FAno tinguem por a oloLAmrar-nos les DOpors! MImLAm Necessito FAsaber que només ho LAmpuc fer DOjo, MImLAm però que FAsola no LAmho puc DOfer. MImLAm