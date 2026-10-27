Nem fent i endavant (Acords)

Qui no ha conegut mai la tristor

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve abisme cavall hivern primavera i tornar
pau vallve abisme cavall hivern primavera i tornar
MIm LA

Qui no ha coneMImgut mai la trisSImtor
REno pot saber el que és LAmla felicitat,
DOigual que qui no MImha conegut el fracàs
SOLno podrà mai saber el REmque és guanyar, el LAque és guanyar.

Però, aviam un MImmoment:
SImsi a mi m'agrades tu
REi a tu t'agrado jo,
LAm7llavors és evident
DOque jo tinc més bon gust
MImi que trio millor.
SOLTu fas que la REmroda segueixi girant
LAi que vulgui cantar.
MIm SIm RE LAm DO MIm SOL RE
LA

Ets amb qui desperMImtar
SImi no només amb qui aREnar a dormir.
LAmEm fas tanta il·lusió
DOque ara mateix no hi MImha millor opció
SOLper ser feliç en REmtota la ciutat
LAque viure amb tu, MImque viure amb tu.

RE# RE DO#m DO DOmaj7 SI RE#
MImNo hi RE#ha cap REpresDO#msa, 'nem DOfent DOmaj7i endaSIvant. RE#

MImJa ens RE#en REsortiDO#mrem, no DOcal penDOmaj7sar tant. SI RE#

MImNo hi RE#ha cap REpresDO#msa, 'nem DOfent DOmaj7i endaSIvant, RE#
MImja ens RE#en REsortiDO#mrem, i la DOresta DOmaj7és igual. SI RE#
MIm RE# RE DO#m DO DOmaj7 SI RE#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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