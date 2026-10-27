Qui no ha coneMImgut mai la trisSImtor REno pot saber el que és LAmla felicitat, DOigual que qui no MImha conegut el fracàs SOLno podrà mai saber el REmque és guanyar, el LAque és guanyar.
Però, aviam un MImmoment: SImsi a mi m'agrades tu REi a tu t'agrado jo, LAm7llavors és evident DOque jo tinc més bon gust MImi que trio millor. SOLTu fas que la REmroda segueixi girant LAi que vulgui cantar. MImSImRELAmDOMImSOLRE LA
Ets amb qui desperMImtar SImi no només amb qui aREnar a dormir. LAmEm fas tanta il·lusió DOque ara mateix no hi MImha millor opció SOLper ser feliç en REmtota la ciutat LAque viure amb tu, MImque viure amb tu.
RE#REDO#mDODOmaj7SIRE# MImNo hi RE#ha cap REpresDO#msa, 'nem DOfent DOmaj7i endaSIvant. RE#
MImJa ens RE#en REsortiDO#mrem, no DOcal penDOmaj7sar tant. SIRE#
MImNo hi RE#ha cap REpresDO#msa, 'nem DOfent DOmaj7i endaSIvant, RE# MImja ens RE#en REsortiDO#mrem, i la DOresta DOmaj7és igual. SIRE# MImRE#REDO#mDODOmaj7SIRE#