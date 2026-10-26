MIBillar i futbolí, i l'home del LAsac,
SIel Barça del dream team, LAi la bola del MIdrac.
Aquell primer petó, la primera esLAtrella
SIo el segon vailet LAde la casa veMIlla.
Les vinyes DO#mvora el LAmar,
les SIdunes que l'atzar va voMIler prendre.
Les caDO#mnyes del torLArent,
SIvigilant el ciment, MIque les vioLAlenta. SI
I aMIra s'espanSIta aquell LAnen dels vuiSItanta,
un DO#mnen que no SIvol fer-se LA→SIgran.
MICamí dels SItrenta, no acaLAba la fesSIta
DO#mperò no és com SIhavia somiLAat. SI
MI SOL#m LA SI MI
El cotxe ple de fum, els crits de LAmon pare,
i el doctor SISlump, perseLAguint l'AMIrare.
Pel carrer principal, tirant la balLAdufa,
l'hivern eSIra LAespecial, aprop de l'estuMIfa.
I encara DO#mpuc senLAtir
la SIbrisa d'un vespre MIestan tots a la fresca,
l'olor DO#md'un got de LAvi
SIi els nous llibres de MIl'any, cada seLAtemSIbre.
I aMIra s'espanSIta aquell LAnen dels vuiSItanta,
un DO#mnen que no SIvol fer-se LA→SIgran.
MICamí dels SItrenta, no acaLAba la fesSIta
DO#mperò no és com SIhavia somiLAat. SI
SOL#m LA
SOL#m LA
SOL#m LA
MI LA SI LA SI LA
FA# SI DO# SI DO#
FA#I ara s'esDO#panta aquell SInen dels DO#vuitanta,
un RE#mnen que no DO#vol fer-se SIgran. DO#
FA#Camí dels trenDO#ta, no aSIcaba la DO#festa
però RE#mno és com DO#havia SIsoDO#miat.
FA# DO# SI DO#
RE#m DO# SI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.