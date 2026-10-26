SOLAvui la ràdio deia que el Barça SOLha fitxat en Romario per 300 quilos LAmi que el tio és un déu. RE7I en els diaris, del que més es parlava SOLera que a Sarajevo les bombes dels serbis SOLja havien fet deu morts. SImI jo, que ho sento, m'empipa quan penso SOLque a menys de 8 hores d'aquí ells es maten, DOi aquí ens els gastem… DOmaj7Nen, surt cap al SOLcarrer, que jo també LAmvindré, RE7hem de dir: no pot SOL6ser. SOLQui mata balenes, qui caça les foques, SOLqui passa la coca, qui fa frau fiscal, LAmes fa ric en un salt. RE7I a Etiòpia hi ha més morts cada dia, SOLi per molt que se'n parla, SOLla fam arrossega tot el que allí hi ha. SImI així la vida no és gens divertida, SOLi mentre uns mamons s'embutxaquen la pasta, DOhi ha gent que es desfà. DOmaj7Nen, surt cap al SOLcarrer, que jo també LAmvindré, RE7hem de dir: no pot SOL6ser.
LAmSegur que hi ha gent que hi vol col·RE7laborar, SImcom segur que n'hi ha que no ho MImvolen. LAmComença amb tu mateix, almenys RE7fes-ho pel que neix, SImque es trobi un món miMImllor per FAviure. Ya RE7ya ya ya ya! LAmNen, surt cap al carrer, que jo tamRE7bé vindré, SImhem de dir: no MImpot ser.
LAmNen, surt cap al carrer… Ah, que surti RE7al carrer, SImMIm nen, que jo també vindré… Que jo, que jo vindré.