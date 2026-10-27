Nena (Acords)

I em dura el vi

Acords Acords
Ven'nus
LAI em dura el REvi
com un secret que guardo LAdins,
i tinc els REulls
que parlen sols quan ets per aLAquí.
I m'he buiREdat,
la vida queia en llàLAgrimes,
i m'he aREbraçat FA#mtan fort que
ja m'he desperLAtat.

REI si pogués parlar
amb el meu jo del pasLAsat,
REdiria: nena, gaudeix
fins que et tornis de LAglaç.

I fes un REpou amb l'aigua
de les teves LApors,
ves-lo buiREdant i plora,
però de tant en LAtant,
si veus que REtens
una boira que tapa el caLAmí,
bufa ben REfort i crida
que no et fa feLAliç.

FA#mI no gastis temps per res,
LAi no gastis temps per res,
REi no gastis temps per res,
que LAno, que no et faci bé.

REI si pogués parlar
amb el meu jo del pasLAsat,
REdiria: nena, gaudeix
fins que et tornis de LAglaç.

I fes un REpou amb l'aigua
de les teves LApors,
ves-lo buiREdant i plora,
però de tant en LAtant,
si veus que REtens
una boira que tapa el caLAmí,
bufa ben REfort i crida
que no et fa feLAliç.

RE LA RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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