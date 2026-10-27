LAI em dura el REvi com un secret que guardo LAdins, i tinc els REulls que parlen sols quan ets per aLAquí. I m'he buiREdat, la vida queia en llàLAgrimes, i m'he aREbraçat FA#mtan fort que ja m'he desperLAtat.
REI si pogués parlar amb el meu jo del pasLAsat, REdiria: nena, gaudeix fins que et tornis de LAglaç.
I fes un REpou amb l'aigua de les teves LApors, ves-lo buiREdant i plora, però de tant en LAtant, si veus que REtens una boira que tapa el caLAmí, bufa ben REfort i crida que no et fa feLAliç.
FA#mI no gastis temps per res, LAi no gastis temps per res, REi no gastis temps per res, que LAno, que no et faci bé.
REI si pogués parlar amb el meu jo del pasLAsat, REdiria: nena, gaudeix fins que et tornis de LAglaç.
I fes un REpou amb l'aigua de les teves LApors, ves-lo buiREdant i plora, però de tant en LAtant, si veus que REtens una boira que tapa el caLAmí, bufa ben REfort i crida que no et fa feLAliç.