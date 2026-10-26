Neva (Acords)

Neva a casa meva

Acords Acords
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SOL SOLadd9 SOL

REsus4Neva a casa meMIm7va.
SOLCom REsus4altres maSOLmtins MIm7
LAmneva de teuMImlada endins,
DOal meu cantó REde la finestra.

SOLNeva en FAadd9contra MImmeva.
SOLA foREmra fa un MImdia tan clar...
LANeva sense MIsus4treva a dins
DOtota la neu que hi REha per SOLnevar.

LAsus4Un sol REassassíiiiii
LAmm'esborra la DOnit.
LAmJa se n'ha anat
SOLla rossa d'ahir.
REmQuan vingui l'estiu,
MImquan torni el caliu,
LAquan s'acabi aquest aiMImguat,
DOhauré trobat què em REqueda LAmde miiiLAiiiiiiii.

SOLPredicció REmamb temMImpestes,
SOLneus oREcasiMImonals.
LAL'home del temps ha dit que és MImtemps
DOd'anar aturant aREquest temSOLporal.

REsus4Menys SImflors MImque viSOLoles.
REsus4Massa peus en MImfals.
LACarnestoltes i MImvisions tan DOmbiREfoSOLcals.

REQuan senti el teu crit
LAmi em veDOgis venir,
LAseurem al ras
SOLdels nostres matins.
REQuan caigui REmla nit,
MImseré dins del teu llit.
LALa nevada haurà passat,
DOhaurem creuat els REnostres LAmcamiiiLAiiiiiins.

DO MIm RE SOLadd9 REm

LACarnestoltes DOi LAmvisions tan DOmbiREfoSOLcals.

REQuan senti el teu crit
LAmi em veDOgis venir,
LAmseurem al ras
SOLdels nostres matins.
REsus4Quan REmcaigui la nit,
SOLseré MImdins del teu llit.
LALa nevada haurà passat,
DOhaurem creuat els LAsus4nosREtres caSOLmins.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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