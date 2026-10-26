REsus4Neva a casa meMIm7va. SOLCom REsus4altres maSOLmtins MIm7 LAmneva de teuMImlada endins, DOal meu cantó REde la finestra.
SOLNeva en FAadd9contra MImmeva. SOLA foREmra fa un MImdia tan clar... LANeva sense MIsus4treva a dins DOtota la neu que hi REha per SOLnevar.
LAsus4Un sol REassassíiiiii LAmm'esborra la DOnit. LAmJa se n'ha anat SOLla rossa d'ahir. REmQuan vingui l'estiu, MImquan torni el caliu, LAquan s'acabi aquest aiMImguat, DOhauré trobat què em REqueda LAmde miiiLAiiiiiiii.
SOLPredicció REmamb temMImpestes, SOLneus oREcasiMImonals. LAL'home del temps ha dit que és MImtemps DOd'anar aturant aREquest temSOLporal.
REsus4Menys SImflors MImque viSOLoles. REsus4Massa peus en MImfals. LACarnestoltes i MImvisions tan DOmbiREfoSOLcals.
REQuan senti el teu crit LAmi em veDOgis venir, LAseurem al ras SOLdels nostres matins. REQuan caigui REmla nit, MImseré dins del teu llit. LALa nevada haurà passat, DOhaurem creuat els REnostres LAmcamiiiLAiiiiiins.
DOMImRESOLadd9REm
LACarnestoltes DOi LAmvisions tan DOmbiREfoSOLcals.
REQuan senti el teu crit LAmi em veDOgis venir, LAmseurem al ras SOLdels nostres matins. REsus4Quan REmcaigui la nit, SOLseré MImdins del teu llit. LALa nevada haurà passat, DOhaurem creuat els LAsus4nosREtres caSOLmins.