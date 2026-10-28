REmTot va de pressa, DO/SOLi jo vaig a peu.
REmTot val la pena, DO/SOLaquí tot té un preu.
REmMirades nocturnes, DO/SOLtu jugues amb foc.
REmJo vull tocar terra, DO/SOLi tu aixeques el vol.
LAParets fredes és SOLtot el que hi ha al meu voltant.
DOParaules buides que ninMIgú pot escoltar.
Jo et dono el que REmtinc, i a tu et SOLsembla poc.
DONew York City, és que tu MIno en tens mai prou?
REmNo tinc riquesa, DO/SOLno tinc diners,
REmperò dona'm tendresa, DO/SOLsi no em moriré.
REmHe intentat seduir-te, DO/SOLperò tu no em fas cas:
REmcom més jo m'acosto, DO/SOLtu em fas mal, tu em fas mal.
LACançons tristes SOLressonen dins el meu cap;
DOningú les canta, però totMIhom les pot escoltar.
Jo et dono el que REmtinc, i a tu et SOLsembla poc.
DONew York City, és que tu MIno en tens mai prou?
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.