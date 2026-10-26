Ni cas (Acords)

De què em serveix ser bona gent?

Acords Acords
Els Pets
els pets fruits sex
els pets fruits sex
MImDe què em serveix ser SOLbona gent? LA
MImQuè en trec de caure SOLbé? LA
MImDius que el que importa és SOLl'interior, LA
MImperò mai vas veure el SOLmeu. LA

MImA classe mai em SOLvas mirar, LA
MImtot i ser al teu SOLcostat. LA
MImSols en l'examen SOLfinal LA
MImque em vas voler SOLcopiar. LA

Ni MImcas, SOL LA
MImamb un més maco SOLsempre aniràs. LA
Ni MImcas, SOL LA
MImsols de passada em SOLsaludaràs. LA

SOLEl meu destí mai serà el LAteu:
SOLde lluny et veuré al costat LAseu,
SOLperquè tu mai no em faLAràs
ni MImcas. SOL LA

MImQuinze anys més tard et SOLtrobo en sec: LA
MImqui et veu i qui t'ha SOLvist! LA
MImEl teu mirar explica SOLtot LA
MImel que no em goses SOLdir. LA

MImEl bon partit ha SOLresultat LA
MImser un gran témpan SOLde gel; LA
MImun cop el desig ha SOLpassat, LA
MImell a tu no t'ha SOLfet… LA

Ni MImcas, SOL LA
MImamb una més maca SOLsempre anirà. LA
Ni MImcas, SOL LA
MImni de passada et SOLsaludarà. LA
SOLDe lluny et veurà pel LAcarrer
SOLamb el posat del que no LA
SOLni idea del que ha pasLAsat.

Ni MImcas. SOL LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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