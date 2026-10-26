MImDe què em serveix ser SOLbona gent? LA MImQuè en trec de caure SOLbé? LA MImDius que el que importa és SOLl'interior, LA MImperò mai vas veure el SOLmeu. LA
MImA classe mai em SOLvas mirar, LA MImtot i ser al teu SOLcostat. LA MImSols en l'examen SOLfinal LA MImque em vas voler SOLcopiar. LA
Ni MImcas, SOLLA MImamb un més maco SOLsempre aniràs. LA Ni MImcas, SOLLA MImsols de passada em SOLsaludaràs. LA
SOLEl meu destí mai serà el LAteu: SOLde lluny et veuré al costat LAseu, SOLperquè tu mai no em faLAràs ni MImcas. SOLLA
MImQuinze anys més tard et SOLtrobo en sec: LA MImqui et veu i qui t'ha SOLvist! LA MImEl teu mirar explica SOLtot LA MImel que no em goses SOLdir. LA
MImEl bon partit ha SOLresultat LA MImser un gran témpan SOLde gel; LA MImun cop el desig ha SOLpassat, LA MImell a tu no t'ha SOLfet… LA
Ni MImcas, SOLLA MImamb una més maca SOLsempre anirà. LA Ni MImcas, SOLLA MImni de passada et SOLsaludarà. LA SOLDe lluny et veurà pel LAcarrer SOLamb el posat del que no LAté SOLni idea del que ha pasLAsat.