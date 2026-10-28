Faig
LAtemps en es bar per si me'l DO#mtorno a trobar, DO SIm LABaileys a ses venes DO#mi nicotina en es DOdits. SIm RE7
Se m'a
LAcosta un senyor per si li es DO#mtenc un teló.
Té un ou de
SImPasqua d'en Da MIlí
i un Pi
SImcasso original de tamany espe MIcial.
Per
REtotes ses MIcoses que he deixat pas LAsar,
per
REtotes ses MIaltres que m'han enfon FA#msat, FA#mmaj7
en el
REfons de la LAmar hi han desit REjat que no torni a guai LAtar
ni a
REprop ni en LAfora d'a MIllà.
Dic a
LAdeu a sa madona, DO#mli faig s'ullet i li DOdic SIm
que d'a
LAquí a mitja hora, on DO#msempre, bona DOnit. SIm RE7
I sor
LAtint des local, me'l DO#mtorno a trobar.
Dins sa
SImmà duc es pu MInyal.
Ni Pi
SImcassos ni Dalís, aquí tens es meu MIkiss.
Per
REtotes ses MIcoses que he deixat pas LAsar,
per
REtotes ses MIaltres que m'han enfon FA#msat, FA#mmaj7
en el
REfons de la LAmar hi han desit REjat que no torni a guai LAtar
ni a
REprop ni en DO#mfora d'a SImllà. MI
En el
REfons de la LAmar hi han desit REjat que no torni a guai LAtar
ni a
REprop ni en DO#mfora d'a SImllà. MI
En el
REfons de la LAmar hi han desit REjat que no torni a guai LAtar
ni a
REprop ni en DO#mfora d'a MIllà.
Se m'a
Té un ou de
i un Pi
Per
per
en el
ni a
Dic a
que d'a
I sor
Dins sa
Ni Pi
Per
per
en el
ni a
En el
ni a
En el
ni a