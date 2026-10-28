Ni Picassos ni Dalís (Acords)

Faig temps en es bar per si me'l torno a trobar

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume voltes i voltes
maria jaume voltes i voltes
Faig LAtemps en es bar per si me'l DO#mtorno a trobar, DO SIm
LABaileys a ses venes DO#mi nicotina en es DOdits. SIm RE7
Se m'aLAcosta un senyor per si li esDO#mtenc un teló.
Té un ou de SImPasqua d'en DaMIlí
i un PiSImcasso original de tamany espeMIcial.

Per REtotes ses MIcoses que he deixat pasLAsar,
per REtotes ses MIaltres que m'han enfonFA#msat, FA#mmaj7
en el REfons de la LAmar hi han desitREjat que no torni a guaiLAtar
ni a REprop ni enLAfora d'aMIllà.

Dic aLAdeu a sa madona, DO#mli faig s'ullet i li DOdic SIm
que d'aLAquí a mitja hora, on DO#msempre, bona DOnit. SIm RE7
I sorLAtint des local, me'l DO#mtorno a trobar.
Dins sa SImmà duc es puMInyal.
Ni PiSImcassos ni Dalís, aquí tens es meu MIkiss.

Per REtotes ses MIcoses que he deixat pasLAsar,
per REtotes ses MIaltres que m'han enfonFA#msat, FA#mmaj7
en el REfons de la LAmar hi han desitREjat que no torni a guaiLAtar
ni a REprop ni enDO#mfora d'aSImllà. MI
En el REfons de la LAmar hi han desitREjat que no torni a guaiLAtar
ni a REprop ni enDO#mfora d'aSImllà. MI

En el REfons de la LAmar hi han desitREjat que no torni a guaiLAtar
ni a REprop ni enDO#mfora d'aMIllà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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