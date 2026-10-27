Nina (Acords)

Anys i més anys

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya carritx i roses
tomeu penya carritx i roses
DOAnys i més anys
DO7com un somni t'han pasREmsat, no pareix vera.
REmEns hem deixat,
SOLllavors ben molt DOhem FAcerSOLcat tornar-mos veure.
DONina, com saps, DO7
LAm'has tinREmgut enamorat ja DOmitja vida o més...

FAMolts cops som SOLprovat de DOdir-te aLAdéu
REmi es voler SOLno m'ha basDOtat.
FATu ja veus que SOLsom sempre DOes mateix, LA
REmets anys no SOLm'han fet canviDOar.

FA SOL x2

FAPens SOLi em DOdeLAman
REmsi el fas riure o el fas ploSOLrar, qui estimes aDOra?
FANo SOLli DOvull mal, LA
REmmes jo crec que desSOLprés d'ell n'hi haurà un alDOtre.

FANiSOLna, em DOsap LAgreu
REmveure que no puc ser lliuSOLre si encara som DOteu...

FAMolts cops som SOLprovat de DOdir-te aLAdéu
REmi es voler SOLno m'ha basDOtat.
FATu ja veus que SOLsom sempre DOes mateix, LA
REmets anys no SOLm'han fet canviDOar.

I, Nina, sempre FAt'he estiSOLmat,
REmsom branques des mateix arDObre,
que poc a poc FAs'han allunyat SOL
REmper donar sa fruita a un alDOtre.

Sempre he FAintenSOLtat
REmde donar-te més bo que jo teniDOa.
Molt més val viure tot sol FAque amb agonia. SOL
REmNina, com DOsaps,
m'has tingut enamorat ja FAmitja vida o SOLmés...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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