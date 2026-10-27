DOAnys i més anys DO7com un somni t'han pasREmsat, no pareix vera. REmEns hem deixat, SOLllavors ben molt DOhem FAcerSOLcat tornar-mos veure. DONina, com saps, DO7 LAm'has tinREmgut enamorat ja DOmitja vida o més...
FAMolts cops som SOLprovat de DOdir-te aLAdéu REmi es voler SOLno m'ha basDOtat. FATu ja veus que SOLsom sempre DOes mateix, LA REmets anys no SOLm'han fet canviDOar.
FASOL x2
FAPens SOLi em DOdeLAman REmsi el fas riure o el fas ploSOLrar, qui estimes aDOra? FANo SOLli DOvull mal, LA REmmes jo crec que desSOLprés d'ell n'hi haurà un alDOtre.
FANiSOLna, em DOsap LAgreu REmveure que no puc ser lliuSOLre si encara som DOteu...
FAMolts cops som SOLprovat de DOdir-te aLAdéu REmi es voler SOLno m'ha basDOtat. FATu ja veus que SOLsom sempre DOes mateix, LA REmets anys no SOLm'han fet canviDOar.
I, Nina, sempre FAt'he estiSOLmat, REmsom branques des mateix arDObre, que poc a poc FAs'han allunyat SOL REmper donar sa fruita a un alDOtre.
Sempre he FAintenSOLtat REmde donar-te més bo que jo teniDOa. Molt més val viure tot sol FAque amb agonia. SOL REmNina, com DOsaps, m'has tingut enamorat ja FAmitja vida o SOLmés...