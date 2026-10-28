Ningú (Acords)

Ningú escolta els vells

Acords Acords
Els Pets
els pets com anar al cel i tornar
els pets com anar al cel i tornar
Ningú escolta els LA♭vells SI♭7/LA♭
ni el seu parlar feiMI♭/SOLxuc, MI♭
i en els FAmbancs de les places LA♭resten orfes
paSI♭raules que encara no han dit,
manlleFAmvades per veus DOmordinàries
que SI♭sus4les despullen de sentit. SI♭

Ningú escolta el LA♭clam SI♭7/LA♭
ni el seu dolor soMI♭/SOLfert MI♭
d'un llenFAmguatge de mots i LA♭esperances
que alSI♭gun cretí creu obsolet.
AbdiFAmquem mesells a DOml'esclavatge
i aiSI♭sus4xí els hi lliurem el dret. SI♭

Ningú escolta el LA♭so SI♭7/LA♭
ni el seu silenci MI♭/SOLsord, MI♭
i els carFAmrers corren plens de LA♭la cridòria,
emSI♭pudegant-ho quasi tot.
RefugiFAmats de nou en DOmla memòria,
SI♭sus4a resguard de l'últim tro. SI♭

Ningú escolta els LA♭vells, SI♭7/LA♭
ningú escolta el LA♭clam, SI♭7/LA♭
ningú escolta el LA♭so, MI♭/SOL FAm
ninMI♭gú esSI♭/REcolta DOmel SI♭món, SI♭6 SI♭7
ningú escolta ninLA♭gú, SI♭
ningú escolta ninMI♭gú. MI♭add11 MI♭add9 MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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