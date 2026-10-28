Ningú escolta els
LA♭vells SI♭7/ LA♭
ni el seu parlar fei
MI♭/ SOLxuc, MI♭
i en els
FAmbancs de les places LA♭resten orfes
pa
SI♭raules que encara no han dit,
manlle
FAmvades per veus DOmordinàries
que
SI♭sus4les despullen de sentit. SI♭
Ningú escolta el
LA♭clam SI♭7/ LA♭
ni el seu dolor so
MI♭/ SOLfert MI♭
d'un llen
FAmguatge de mots i LA♭esperances
que al
SI♭gun cretí creu obsolet.
Abdi
FAmquem mesells a DOml'esclavatge
i ai
SI♭sus4xí els hi lliurem el dret. SI♭
Ningú escolta el
LA♭so SI♭7/ LA♭
ni el seu silenci
MI♭/ SOLsord, MI♭
i els car
FAmrers corren plens de LA♭la cridòria,
em
SI♭pudegant-ho quasi tot.
Refugi
FAmats de nou en DOmla memòria, SI♭sus4a resguard de l'últim tro. SI♭
Ningú escolta els
LA♭vells, SI♭7/ LA♭
ningú escolta el
LA♭clam, SI♭7/ LA♭
ningú escolta el
LA♭so, MI♭/ SOL FAm
nin
MI♭gú es SI♭/ REcolta DOmel SI♭món, SI♭6 SI♭7
ningú escolta nin
LA♭gú, SI♭
ningú escolta nin
MI♭gú. MI♭add11 MI♭add9 MI♭
ni el seu parlar fei
i en els
pa
manlle
que
Ningú escolta el
ni el seu dolor so
d'un llen
que al
Abdi
i ai
Ningú escolta el
ni el seu silenci
i els car
em
Refugi
Ningú escolta els
ningú escolta el
ningú escolta el
nin
ningú escolta nin
ningú escolta nin