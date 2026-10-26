Ningú ens mourà d'aquí (Acords)

Potser caldrà oblidar-ho tot per tornar a començar

Acords Acords
Sau
sau basic
sau basic
FAPotser caldrà obliDOdar-ho tot per REmtornar a comenSOLmçar.
FALes estones visDOcudes són refleSI♭xos del pasDOsat.

FAEl temps ens dona DOla raó a REmtots aquells que SOLmmai
FAvan creure en la derDOrota i no SI♭van abandoDOnar.

SI♭Arribarà algun DOdia, començaREmrem a enveSOLmllir.
REmPerò ho farem amb el SOLmpuny enlaire, SI♭enfrontant el nosDOtre destí.

SI♭Només crec en noDOsaltres, el que hem REmfet, el que hem esSOLmcrit.
REmQue el temps SOLmpassa de pressa, però SI♭les paraules DOno tenen fi.

SOLmHem estat SI♭a dalt de tot DOi hem tornat FAa baixar.
SOLmDes del priSI♭mer dia DOhem rigut i FAhem plorat.
SOLmN'hem passat de SI♭totes i això DOencara no ha FAacabat.
SOLmTot el SI♭que hem fet DOmai caurà FAen l'oblit.
SOLmPer més que SI♭ho intentin, DOningú ens mouFArà d'aquí.

SOLmPotser caldrà SI♭oblidar-ho tot DOper tornar-ho a FAintentar,
SOLmles hoSI♭res passaDOdes ja mai FAtornaran.
SOLmHe passat SI♭per tot arreu DOsense poder FAdescansar,
SOLmper camins SI♭i dreceres, senDOse saber on FAhem anat.
SOLmPerò si SI♭algun dia DOcreus que ja hem FAarribat,
SOLmno deixis SI♭que t'enganyin, que DOaixò no és FAveritat.
SOLmNo hi ha SI♭terra promesa, DOno existeix el FAparadís,
SOLmnomés la SI♭nostra terra, la DOque tu i jo hem FAcompartit.

SOLmHem estat SI♭a dalt de tot DOi hem tornat FAa baixar,
SOLmdes del priSI♭mer dia DOhem rigut i FAhem plorat,
SOLmn'hem passat de SI♭totes i això DOencara no ha FAacabat.
SOLmTot el SI♭que hem fet DOmai caurà FAen l'oblit.
SOLmPer més que SI♭ho intentin, DOningú ens mouFArà d'aquí.

SOLm SI♭ DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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