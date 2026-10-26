FAPotser caldrà obliDOdar-ho tot per REmtornar a comenSOLmçar. FALes estones visDOcudes són refleSI♭xos del pasDOsat.
FAEl temps ens dona DOla raó a REmtots aquells que SOLmmai FAvan creure en la derDOrota i no SI♭van abandoDOnar.
SI♭Arribarà algun DOdia, començaREmrem a enveSOLmllir. REmPerò ho farem amb el SOLmpuny enlaire, SI♭enfrontant el nosDOtre destí.
SI♭Només crec en noDOsaltres, el que hem REmfet, el que hem esSOLmcrit. REmQue el temps SOLmpassa de pressa, però SI♭les paraules DOno tenen fi.
SOLmHem estat SI♭a dalt de tot DOi hem tornat FAa baixar. SOLmDes del priSI♭mer dia DOhem rigut i FAhem plorat. SOLmN'hem passat de SI♭totes i això DOencara no ha FAacabat. SOLmTot el SI♭que hem fet DOmai caurà FAen l'oblit. SOLmPer més que SI♭ho intentin, DOningú ens mouFArà d'aquí.
SOLmPotser caldrà SI♭oblidar-ho tot DOper tornar-ho a FAintentar, SOLmles hoSI♭res passaDOdes ja mai FAtornaran. SOLmHe passat SI♭per tot arreu DOsense poder FAdescansar, SOLmper camins SI♭i dreceres, senDOse saber on FAhem anat. SOLmPerò si SI♭algun dia DOcreus que ja hem FAarribat, SOLmno deixis SI♭que t'enganyin, que DOaixò no és FAveritat. SOLmNo hi ha SI♭terra promesa, DOno existeix el FAparadís, SOLmnomés la SI♭nostra terra, la DOque tu i jo hem FAcompartit.
SOLmHem estat SI♭a dalt de tot DOi hem tornat FAa baixar, SOLmdes del priSI♭mer dia DOhem rigut i FAhem plorat, SOLmn'hem passat de SI♭totes i això DOencara no ha FAacabat. SOLmTot el SI♭que hem fet DOmai caurà FAen l'oblit. SOLmPer més que SI♭ho intentin, DOningú ens mouFArà d'aquí.