Ningú m'espera (Acords)

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Acords Acords
Mishima
mishima l amor felic
mishima l amor felic

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭ MI♭

NinSI♭gú m'esMI♭pera, però
aSI♭vui ja MI♭no tinc por.
Fa SI♭tant temps MI♭que t'admiro,
peSI♭rò és tan MI♭curta la cançó.
DOmNingú m'esRE7pera, tu no MI♭saps qui soc FAjo.

He menjat SI♭foc, he begut MI♭pluja,
només senSI♭tir-te dir MI♭que no.
DOmNingú m'esRE7pera, tu no MI♭saps qui soc FAjo.

SI♭ MI♭ RE7

DOm RE7 MI♭ FA

NinSI♭gú m'esMI♭pera, però
aSI♭vui ja MI♭no tinc por.
Fa tant DOmtemps que t'adRE7miro,
però és tan MI♭curta la canFAçó. SI♭
MI♭Tan curta, la SI♭cançó. MI♭
Tan curta, la SI♭cançó, MI♭
tan curta, la SI♭cançó. MI♭
Tan curSI♭ta.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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