Ningú no comprèn ningú (Acords)

Ningú no comprèn ningú

Acords Acords
La Trinca
la trinca trincar i riure
la trinca trincar i riure
LANingú no comMIprèn ninLAgú,
però nosalDOtres som nosalMItres
i LAsabem allò MIque és LAbo:
sentir el sol REdamunt la caSOL7ra
i estimar-se DOde debò, MI
i trobar-se REviu encara SOL7
i cantar DOsense cap dol. MI

LANingú no comMIprèn ninLAgú,
però nosalDOtres som nosalMItres
i LAvolem un MImón tot LAnou,
amb un cel REnet d'amenaces, SOL7
amb tres núDOvols per quan MIplou,
amb el mar REa quatre pasSOL7ses
i els que DOsom companys i MIprou.

LANingú no comMIprèn ninLAgú,
però nosalDOtres som nosalMItres
i LAsabem la MIveritat: LA
que la terra REno és partida SOL7
com un mapa DOmal pintat, MI
i que això REés una mentida SOL7
de molt maDOla voluntat. MI

LANingú no comMIprèn ninLAgú,
però nosalDOtres som nosalMItres
i LAsabem allò MIque és LAbo:
sentir el sol REdamunt la caSOL7ra
i estimar-se DOde debò, MI
i trobar-se REviu encara SOL7
i cantar DOsense cap dol. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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