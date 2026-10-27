però nosal
i
sentir el sol
i estimar-se
i trobar-se
i cantar
però nosal
i
amb un cel
amb tres nú
amb el mar
i els que
però nosal
i
que la terra
com un mapa
i que això
de molt ma
però nosal
i
sentir el sol
i estimar-se
i trobar-se
i cantar
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