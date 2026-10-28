RE LA RE
LA RE
El món que soSOLmio no és LAnegre ni és REgris,
és ple de coSOLlors que ni LAtan sols jo he REvist.
Té gust de misSOLteri i perLAfum ideREal,
puc veure un prinSOLcipi i pinLAtar-hi el fiREnal.
Jo MIsoc una artista i sé LAveure els detalls:
on MItu hi veus gargots, jo hi LAveig obres d'art.
I REtinc una aSOLranya que LAsap el que és REbo,
i la meva SOLcàmera ho LAveu tot com REjo.
A LAmi ningú no m'enREtén
i aiMIxò no m'encanta ni LAmolt ni gens.
A mi no m'entén ninREgú,
però MItant se val si m'entens LAtu.
El REmón que soSOLmio no és LAnegre ni és REgris,
és ple de coSOLlors que ni LAtan sols jo he REvist.
SOL LA RE
SOL LA RE
M'aMIgrada amagar-me on no em LAtroba ningú:
a MIdins d'un armari o LAdintre un bagul.
Les REmòmies, els SOLmonstres, vamLApirs i espeRErits,
potser a tu et fan SOLpor, per mi LAsón diverREtits.
A LAmi ningú no m'enREtén
i aiMIxò no m'encanta ni LAmolt ni gens.
A mi no m'entén ninREgú,
però MItant se val si m'entens LAtu.
A LAmi ningú no m'enREtén
i aiMIxò no m'encanta ni LAmolt ni gens.
A mi no m'entén ninREgú,
però MItant se val si m'entens LAtu.
A REdins el meu SOLcap sona aLAquesta canREçó.
Ningú no la SOLsap perquè LAl'he inventat REjo.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.