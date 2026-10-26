Intro:
LA MI FA#m MI x2 LANit d’a MIgost, ca FA#mmina a poc a MIpoc
i
LAfes que passin MIcent estius a REbans que surti el MIsol. LAQue l’a MImor ai FA#mxequi un últim MIcop
a
LAquest parell de MIcors cansats al REcel dels somnia MIdors. SImI ai de MImi, si m’obres el teu LApit,
jo t’en
MItrego el poc que FA#mtinc. SImI ai de MItu, soc l’ombra i tu ets la LAllum,
tu el
MIfar i jo els es RE→ MIculls,
sempre
LAjunts, MIsem FA#mpre MI→ LA→ MI→ FA#m→ MIjunts. LACom me MIdir les FA#mhores i els se MIgons LAsi podem mo MIrir per tornar a REnéixer en un pe MItó? LAQuan no MIhi ets, FA#met busco en el re MIcord LAi de tant MItrobar-t’hi, el teu REnom s’ha fet can MIçó. SImI ai de MImi, si m’obres el teu LApit,
jo t’en
MItrego el poc que FA#mtinc. SImI ai de MItu, soc l’ombra i tu ets la LAllum,
tu el
MIfar i jo els es RE→ MIculls. LACreix MIun de FA#msig tan MIfort que fa embo LAgir,
tan
MIpur, tan REviu, que FA#m→ens ma MI→ta. LAEl MIteu ve FA#mrí ar MIrela tan en LAdins,
tan
MIlluny d’a REquí FA#m→ens por MI→ta. LACreix MIun de FA#msig tan MIfort que fa embo LAgir,
tan
MIpur, tan REviu, que FA#m→ens ma MI→ta. LAEl MIteu ve FA#mrí ar MIrela tan en LAdins,
tan
MIlluny d’a REquí FA#m→ens por MI→ta. LA MI FA#m MI x7
i
a
jo t’en
tu el
sempre
jo t’en
tu el
tan
tan
tan
tan