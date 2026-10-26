Nit d'agost (Acords)

Nit d’agost, camina a poc a poc

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
Intro: LA MI FA#m MI x2

LANit d’aMIgost, caFA#mmina a poc a MIpoc
i LAfes que passin MIcent estius aREbans que surti el MIsol.
LAQue l’aMImor aiFA#mxequi un últim MIcop
aLAquest parell de MIcors cansats al REcel dels somniaMIdors.

SImI ai de MImi, si m’obres el teu LApit,
jo t’enMItrego el poc que FA#mtinc.
SImI ai de MItu, soc l’ombra i tu ets la LAllum,
tu el MIfar i jo els esRE→MIculls,
sempre LAjunts,MIsemFA#mpre MI→LA→MI→FA#m→MIjunts.

LACom meMIdir les FA#mhores i els seMIgons
LAsi podem moMIrir per tornar a REnéixer en un peMItó?
LAQuan no MIhi ets, FA#met busco en el reMIcord
LAi de tant MItrobar-t’hi, el teu REnom s’ha fet canMIçó.

SImI ai de MImi, si m’obres el teu LApit,
jo t’enMItrego el poc que FA#mtinc.
SImI ai de MItu, soc l’ombra i tu ets la LAllum,
tu el MIfar i jo els esRE→MIculls.

LACreix MIun deFA#msig tan MIfort que fa emboLAgir,
tan MIpur, tan REviu, que FA#m→ens maMI→ta.
LAEl MIteu veFA#mrí arMIrela tan enLAdins,
tan MIlluny d’aREquí FA#m→ens porMI→ta.
LACreix MIun deFA#msig tan MIfort que fa emboLAgir,
tan MIpur, tan REviu, que FA#m→ens maMI→ta.
LAEl MIteu veFA#mrí arMIrela tan enLAdins,
tan MIlluny d’aREquí FA#m→ens porMI→ta.

LA MI FA#m MI x7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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