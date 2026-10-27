Nit d’estiu (Acords)

La---- re---- la---- mi----// la---- re---- mi--------

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
LA RE LA MI LA RE MI LA
LA RE LA MI LA RE MI LA

LAUna nit d’estiu,
la gent MIxerra a la fresca, fora del seu niu,
es respira REbon ambient,
els xiquets i MIles xiLAquetes, tots en moviMIment.

LADia assolellat,
camiMIno pels carrers tot ben acalorat.
A la plaça REhi ha mercat,
sota l’omMIbra d’un LAarbre, a un MIbanc,
LAhi ha dos vells assentats.

RERessonen les campanes MIcada hora i cada LAquart,
REl’essència se’m desperMIta quan et tinc al LAmeu costat.
RERessonen les campanes MIcada hora i cada LAquart,
REaquells records que MIens queden dels segons LAque vam passar.

LA RE LA MI LA RE MI LA

LAÉs festa major,
tabals, MIgegants i gralles, després el pregó.
Els balcons REengalanats,
els padrins i MIles paLAdrines surten ben muMIdats.

LASopars al terrat,
reuniMIons d’amics i amigues, al carrer dels bars,
el que sempre REarriba tard
o el que expliMIca les LAbatalles de la nit d’aMIbans.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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