LAUna nit d’estiu, la gent MIxerra a la fresca, fora del seu niu, es respira REbon ambient, els xiquets i MIles xiLAquetes, tots en moviMIment.
LADia assolellat, camiMIno pels carrers tot ben acalorat. A la plaça REhi ha mercat, sota l’omMIbra d’un LAarbre, a un MIbanc, LAhi ha dos vells assentats.
RERessonen les campanes MIcada hora i cada LAquart, REl’essència se’m desperMIta quan et tinc al LAmeu costat. RERessonen les campanes MIcada hora i cada LAquart, REaquells records que MIens queden dels segons LAque vam passar.
LARELAMILAREMILA
LAÉs festa major, tabals, MIgegants i gralles, després el pregó. Els balcons REengalanats, els padrins i MIles paLAdrines surten ben muMIdats.
LASopars al terrat, reuniMIons d’amics i amigues, al carrer dels bars, el que sempre REarriba tard o el que expliMIca les LAbatalles de la nit d’aMIbans.