Nit de Sant Joan (Acords)

La nit de Sant Joan és nit d'alegria

Acords Acords
Jaume Sisa
jaume sisa nit de sant joan
jaume sisa nit de sant joan
Intro: LA♭ MI♭→ FAm→ DOm→ RE♭→ LA♭→ MI♭→ LA♭

La nit de Sant MI♭Joan és FAmnit d'aleDOmgria.
RE♭Estrellat de LA♭flors, l'esMI♭tiu ens arLA♭riba
de mans d'un foMI♭llet que FAmli fa de DOmguia.
Primavera SOL♭mor, l'hiMIvern es reMI♭tira.
RE♭Si arribés l'aLA♭mor, RE♭mai més moriLA♭ria.

RE♭m→ LA♭→ FA→ SI♭m→ SI♭→ MI♭→

Les LA♭flames del MI♭foc, la FAmnit tornen DOmdia.
RE♭Si arribés l'aLA♭mor, MI♭que dolç que seLA♭ria!
La nit de Sant MI♭Joan és FAmuna fronDOmtissa.
La FAporta de SI♭ml'any, SOLtan grinyolaDOmdissa,
coLA♭mença a tanMIcar-se. DoMI♭neu-me xampany!

Que és RE♭la nit més LA♭curta i el MI♭dia més LA♭gran.
Doneu-RE♭me xamLA♭pany, doneu-MI♭me xamLA♭pany!
Doneu-RE♭me xamLA♭pany, doneu-MI♭me xamLA♭pany!

IRE♭mitarem el sol amb grans foLA♭gates.
LleDOvem-nos el calçat damunt les MI♭brases.
Al SI→cel van de «verSOL♭bena» ocells i SI→asSOL♭tres.
I MI♭augmenten les virtuts d'herbes i LA♭aigües.

Com RE♭la terra que LA♭gira RE♭al voltant del LA♭sol,
faRE♭rem lentes roLA♭dones RE♭encerclant el LA♭foc.
Com RE♭la terra que LA♭gira RE♭al voltant del LA♭sol,
faRE♭rem lentes roLA♭dones RE♭encerclant el LA♭foc.

MI♭ LA♭ MI♭ LA♭ x4
MI

La LAnit de Sant MIJoan és SOL♭mnit d'aleRE♭mgria.
REEstrellat de LAflors, l'esMItiu ens arLAriba
de mans d'un foMIllet que SOL♭mli fa de RE♭mguia.
DOQui és aquest foSOLllet? FAQui el coneixeMIria?
Al bell mig del LAfoc té MIla seva LAfira.

FA DO MI

FoLAllet de la MInit, RErei de l'engaLAnyifa.
Cada MIany per Sant LAJoan ens MIfa una viLAsita.
aDOdormo els inSOLfants i FAfaig que somDOniïn.
EnaSOLmoro els DOgrans o REfaig que s'oMIdiïn.

DesRE♭tapa secrets, escampa misLA♭teris.
Fa DOanar del revés els somnis eMI♭teris.
ProSI→voco adulSOL♭teris, records, enyoSI→ranSOL♭ces,
peMI♭tons i venjances, ensenyo encanLA♭teris.

A REles joveLAnetes els MIporta perLAfums
dels SImaltres plaRE♭m→neLA♭→tes. RE♭m

MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan,
MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants.
MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan,
MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants.

Quan FAvol, és tan DOalt com LAla catedral.
Quan FAvol, és peDOtit com REl'ungla d'un dit.
No és FAhome ni DOdona, ni SOLàngel ni inDOfant.
Per SOLpassar l'esDOtona pot REser un comeMIdiant.

És jove i no ho LAés, geSOL♭niüt i immoSIral.
AsLA♭tut. I què RE♭més?soc immortal.

MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan,
MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants.
MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan,
MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants.
MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan,
MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants.
MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan,
MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants.

MILi veureu les LAbanyes, MIel barret i els LAguants.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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