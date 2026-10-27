Intro:
LA♭ MI♭→ FAm→ DOm→ RE♭→ LA♭→ MI♭→ LA♭
La nit de Sant
MI♭Joan és FAmnit d'ale DOmgria. RE♭Estrellat de LA♭flors, l'es MI♭tiu ens ar LA♭riba
de mans d'un fo
MI♭llet que FAmli fa de DOmguia.
Primavera
SOL♭mor, l'hi MIvern es re MI♭tira. RE♭Si arribés l'a LA♭mor, RE♭mai més mori LA♭ria. RE♭m→ LA♭→ FA→ SI♭m→ SI♭→ MI♭→
Les
LA♭flames del MI♭foc, la FAmnit tornen DOmdia. RE♭Si arribés l'a LA♭mor, MI♭que dolç que se LA♭ria!
La nit de Sant
MI♭Joan és FAmuna fron DOmtissa.
La
FAporta de SI♭ml'any, SOLtan grinyola DOmdissa,
co
LA♭mença a tan MIcar-se. Do MI♭neu-me xampany!
Que és
RE♭la nit més LA♭curta i el MI♭dia més LA♭gran.
Doneu-
RE♭me xam LA♭pany, doneu- MI♭me xam LA♭pany!
Doneu-
RE♭me xam LA♭pany, doneu- MI♭me xam LA♭pany!
I
RE♭mitarem el sol amb grans fo LA♭gates.
Lle
DOvem-nos el calçat damunt les MI♭brases.
Al
SI→cel van de «ver SOL♭bena» ocells i SI→as SOL♭tres.
I
MI♭augmenten les virtuts d'herbes i LA♭aigües.
Com
RE♭la terra que LA♭gira RE♭al voltant del LA♭sol,
fa
RE♭rem lentes ro LA♭dones RE♭encerclant el LA♭foc.
Com
RE♭la terra que LA♭gira RE♭al voltant del LA♭sol,
fa
RE♭rem lentes ro LA♭dones RE♭encerclant el LA♭foc. MI♭ LA♭ MI♭ LA♭ x4 MI
La
LAnit de Sant MIJoan és SOL♭mnit d'ale RE♭mgria. REEstrellat de LAflors, l'es MItiu ens ar LAriba
de mans d'un fo
MIllet que SOL♭mli fa de RE♭mguia. DOQui és aquest fo SOLllet? FAQui el coneixe MIria?
Al bell mig del
LAfoc té MIla seva LAfira. FA DO MI
Fo
LAllet de la MInit, RErei de l'enga LAnyifa.
Cada
MIany per Sant LAJoan ens MIfa una vi LAsita.
a
DOdormo els in SOLfants i FAfaig que som DOniïn.
Ena
SOLmoro els DOgrans o REfaig que s'o MIdiïn.
Des
RE♭tapa secrets, escampa mis LA♭teris.
Fa
DOanar del revés els somnis e MI♭teris.
Pro
SI→voco adul SOL♭teris, records, enyo SI→ran SOL♭ces,
pe
MI♭tons i venjances, ensenyo encan LA♭teris.
A
REles jove LAnetes els MIporta per LAfums
dels
SImaltres pla RE♭m→ne LA♭→tes. RE♭m MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan, MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants. MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan, MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants.
Quan
FAvol, és tan DOalt com LAla catedral.
Quan
FAvol, és pe DOtit com REl'ungla d'un dit.
No és
FAhome ni DOdona, ni SOLàngel ni in DOfant.
Per
SOLpassar l'es DOtona pot REser un come MIdiant.
És jove i no ho
LAés, ge SOL♭niüt i immo SIral.
As
LA♭tut. I què RE♭més?soc immortal. MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan, MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants. MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan, MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants. MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan, MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants. MISi mireu les LAflames MIdel foc de Sant LAJoan, MIli veureu les LAbanyes, MIel barret i LAels guants. MILi veureu les LAbanyes, MIel barret i els LAguants.
La nit de Sant
de mans d'un fo
Primavera
Les
La nit de Sant
La
co
Que és
Doneu-
Doneu-
I
Lle
Al
I
Com
fa
Com
fa
La
de mans d'un fo
Al bell mig del
Fo
Cada
a
Ena
Des
Fa
Pro
pe
A
dels
Quan
Quan
No és
Per
És jove i no ho
As