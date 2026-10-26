Nits amb Txarango (Acords)

He caigut a terra i m’he aixecat

Acords Acords
Txarango
DOHe caigut a MImterra i m’he aixeREmcat.
He caminat descalç LAm→quan cremaSOL→va l’asDOfalt.
Hi ha oMImnades que m’han tomREmbat,
ones que LAm→mai haurien SOL→pogut toDOcar-me.
He esMImtat al REmlloc
que no tocava LAm→i he perSOL→dut el DOtren,
el temps, m’han caiMImgut els somnis de les REmmans.
El més LAm→vital SOL→entre DOles dents.
He après MImel millor de la REmgent,
he après LAm→de les SOL→faDOdes,
però, MImperò REmtinc
les butLAm→xaques SOL→foraDOdades.
Que de MImvegades REmés,
és a l’aigüeLAm→ra el més SOL→caDOlent
i el MImmés sensat REmno és urgent.

DOTu que m’exMImpliques cada REmona del mar,
el LAm→duel SOL→contra l’emDObat
vençut, deixa MImque plorin els teus REmulls.
LAm→Tu sempre SOL→dius que s’aDOtrauen
els bons MImdesitjos si REmestan vius,
cap LAm→ona mai més SOL→podria tocar-DOte.
No deMImmanis perREmdó,
LAm→que no som de goSOL→ma i no reboten DOels cops.
Tu MImque REmrius tant
que LAm→encomanes SOL→pau al teu volDOtant,
perdona’t, MImdeixa’t cuiREmdar
LAm→perquè som SOL→els teus DOgermans.
Recordo nits imMImpressionants on cantàvem REmdelícies al port
de LAm→la ciutat SOL→que ens va fer DOforts,
reMImcordo nits REmimpressionants.

Dins FAmeu criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda!
Dins FAmeu criDOda, obre la SOLnit, obre LAm→la SOLmar!
OFAbre, criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda!
Dins FAmeu criDOda, criSOLda!

FA DO SOL LAm→ SOL x4

DOÉs la riMImalla la REmcasa de tots
LAm→on va néiSOL→xer un somni DOdolç,
un clown, un eMImquilibrista del REmson,
LAm→un mim de SOL→muda baDOtalla
que baMImlla les danREmses del circ.
LAm→El nosSOL→tre eliDOxir
és on volem anar, MIma la festa de disfresREmses,
LAm→a la lluSOL→na, a ClowDOnia
amb tu, MImtu REmque rius tant
LAm→que fas màgiSOL→a a cada insDOtant,
a cada plaMImça de la ciutat del REmmar.
LAm→Nostra SOL→llar, nosDOtre far,
nostre foc a MImpoc a poc vaREmlent calent s’encén,
LAm→quan la gràSOL→cia i DOla
desgràcia MImes donaven la REmmà...
LAm→LlàstiSOL→ma, llàsDOtima.
Però MImrecorREmdeu, germans,
LAm→que la viSOL→da regaDOla
una biciREmcleta a qui peMImdala-la-la-REmla.

Dins FAmeu criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda!
Dins FAmeu criDOda, obre la SOLnit, obre LAm→la SOLmar!
OFAbre, criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda!
Dins FAmeu criDOda, criSOLda!

LAmObre els seus vells carrers, obre les valls. S’obre als meus ulls menuts, obre els encants.
LAmObre la seva nit sobre la mar. Obre una veu rebel que crida!
LAmObre un basar de revetlla. Obre les mans. Obre als teus ulls l’asil. Obre el ramal.
LAmObre la seva nit sobre la mar. Obre una veu rebel que crida!

FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la!
SOLUna veu reLAmbel que crida!
FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la!
SOLObre la nit, obre la mar!
FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la!
SOLUna veu reLAmbel que crida!
FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la!
SOLObre la nit, obre la mar!

Dins FAmeu criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda!
Dins FAmeu criDOda, obre la SOLnit, obre LAm→la SOLmar!
OFAbre, criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda!
Dins FAmeu criDOda, criSOLda!

FANits SOLamb LAm→SOLTxarango!
FA→SOL→LAm→SOL→DOVull MImla nostra REmcanLAm→çó! SOL
FANits SOLamb LAm→SOLTxarango!
FA→SOL→LAm→SOL→DOVull MImla nostra REmcanLAm→çó! SOL
FANits SOLamb LAm→SOLTxarango!
FA→SOL→LAm→SOL→DOVull MImla nostra REmcanLAm→çó! SOL

FANits SOLamb TxaLAmrango!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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