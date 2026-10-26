DOHe caigut a MImterra i m’he aixeREmcat. He caminat descalç LAm→quan cremaSOL→va l’asDOfalt. Hi ha oMImnades que m’han tomREmbat, ones que LAm→mai haurien SOL→pogut toDOcar-me. He esMImtat al REmlloc que no tocava LAm→i he perSOL→dut el DOtren, el temps, m’han caiMImgut els somnis de les REmmans. El més LAm→vital SOL→entre DOles dents. He après MImel millor de la REmgent, he après LAm→de les SOL→faDOdes, però, MImperò REmtinc les butLAm→xaques SOL→foraDOdades. Que de MImvegades REmés, és a l’aigüeLAm→ra el més SOL→caDOlent i el MImmés sensat REmno és urgent.
DOTu que m’exMImpliques cada REmona del mar, el LAm→duel SOL→contra l’emDObat vençut, deixa MImque plorin els teus REmulls. LAm→Tu sempre SOL→dius que s’aDOtrauen els bons MImdesitjos si REmestan vius, cap LAm→ona mai més SOL→podria tocar-DOte. No deMImmanis perREmdó, LAm→que no som de goSOL→ma i no reboten DOels cops. Tu MImque REmrius tant que LAm→encomanes SOL→pau al teu volDOtant, perdona’t, MImdeixa’t cuiREmdar LAm→perquè som SOL→els teus DOgermans. Recordo nits imMImpressionants on cantàvem REmdelícies al port de LAm→la ciutat SOL→que ens va fer DOforts, reMImcordo nits REmimpressionants.
Dins FAmeu criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda! Dins FAmeu criDOda, obre la SOLnit, obre LAm→la SOLmar! OFAbre, criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda! Dins FAmeu criDOda, criSOLda!
FADOSOLLAm→SOL x4
DOÉs la riMImalla la REmcasa de tots LAm→on va néiSOL→xer un somni DOdolç, un clown, un eMImquilibrista del REmson, LAm→un mim de SOL→muda baDOtalla que baMImlla les danREmses del circ. LAm→El nosSOL→tre eliDOxir és on volem anar, MIma la festa de disfresREmses, LAm→a la lluSOL→na, a ClowDOnia amb tu, MImtu REmque rius tant LAm→que fas màgiSOL→a a cada insDOtant, a cada plaMImça de la ciutat del REmmar. LAm→Nostra SOL→llar, nosDOtre far, nostre foc a MImpoc a poc vaREmlent calent s’encén, LAm→quan la gràSOL→cia i DOla desgràcia MImes donaven la REmmà... LAm→LlàstiSOL→ma, llàsDOtima. Però MImrecorREmdeu, germans, LAm→que la viSOL→da regaDOla una biciREmcleta a qui peMImdala-la-la-REmla.
Dins FAmeu criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda! Dins FAmeu criDOda, obre la SOLnit, obre LAm→la SOLmar! OFAbre, criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda! Dins FAmeu criDOda, criSOLda!
LAmObre els seus vells carrers, obre les valls. S’obre als meus ulls menuts, obre els encants. LAmObre la seva nit sobre la mar. Obre una veu rebel que crida! LAmObre un basar de revetlla. Obre les mans. Obre als teus ulls l’asil. Obre el ramal. LAmObre la seva nit sobre la mar. Obre una veu rebel que crida!
FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la! SOLUna veu reLAmbel que crida! FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la! SOLObre la nit, obre la mar! FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la! SOLUna veu reLAmbel que crida! FAObre-la, obre-la, obre-la, DOobre-la, obre-la! SOLObre la nit, obre la mar!
Dins FAmeu criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda! Dins FAmeu criDOda, obre la SOLnit, obre LAm→la SOLmar! OFAbre, criDOda, una SOLveu rebel LAm→criSOLda! Dins FAmeu criDOda, criSOLda!
FANits SOLamb LAm→SOLTxarango! FA→SOL→LAm→SOL→DOVull MImla nostra REmcanLAm→çó! SOL FANits SOLamb LAm→SOLTxarango! FA→SOL→LAm→SOL→DOVull MImla nostra REmcanLAm→çó! SOL FANits SOLamb LAm→SOLTxarango! FA→SOL→LAm→SOL→DOVull MImla nostra REmcanLAm→çó! SOL