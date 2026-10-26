No cal que miris enrere (Acords)

No cal que miris enrere, no hi ha res a veure

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
MIm LA5 SI7 MIm

DONo cal que miris enreSOLre, no hi ha res a veure,
SI7totes les pors preMImsents són històries d’anys enrere,
DOi el passat ja s’ha aSOLcabat i el futur és a l’espera.
SI7Mira ben lluny, a l’hoMImritzó, somia un demà millor.

DOPlora, nena, deixa aSOLnar la teva pena.
SI7El desconsol que sents MImés que tens mal de consciència,
DOi això no té cap senSOLtit, oblida-ho i hi podràs veure
SI7molt més clar, molt MImmés lluny, més enllà, més amunt!

DOSi no mires enrere, la SOLferida no supura.
SI7Si no estàs bé enlloc, MImpotser és que l’angoixa apreta.
DOSalta amunt i veuràs, SOLdarrere les barreres
SI7que no et deixen avui MImcréixer.

DOVigila tot el que SI7dius, que ho pots arribar a pensar.
MImVigila els teus pensaments, que es faran tots realitat.
DOVigila el que fas, que SI7serà el teu futur.
MImVigila el teu futur, que d’aquí poc hi seràs.

DO SI7 MIm DO SI7 MIm

DONo cal que miris enreSOLre, no hi ha res a veure,
SI7totes les pors preMImsents són històries d’anys enrere,
DOi el passat ja s’ha aSOLcabat i el futur és a l’espera.
LA79Mira ben lluny, a l’hoMImritSI7zó, MImsomia un demà millor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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