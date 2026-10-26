DO#mNo SOL#7deixis DO#mde caSOL#7minar, DO#mencaSOL#7ra que et DO#mfallin SOL#7les forces. DO#mNo SOL#7deixis DO#mde caSOL#7minar.
DO#mAvançant aquí, aSOL#7llà, dins teu parla la reDO#mvolta. No t'aturis SOL#7mai. DO#m(Encara que et SOL#7fallin les forces) Sent el DO#mcor va bategant, cal seSOL#7guir DO#mcaminant, viatger SOL#7de l'esperança. (No deiDO#mxis de camiSOL#7nar) DO#mAvançant aquí, aSOL#7llà, dins teu parla la reDO#mvolta. No t'aturis SOL#7mai. DO#m(Encara que et SOL#7fallin les forces) Sent el DO#mcor va bategant, cal seSOL#7guir DO#mcaminant, viatger SOL#7de l'esperança. (No deiDO#mxis de camiSOL#7nar).