No deixis de caminar (Acords)

No deixis de caminar

Acords Acords
Txarango
DO#mNo SOL#7deixis DO#mde caSOL#7minar,
DO#mencaSOL#7ra que et DO#mfallin SOL#7les forces.
DO#mNo SOL#7deixis DO#mde caSOL#7minar.

DO#mAvançant aquí, aSOL#7llà, dins teu parla
la reDO#mvolta. No t'aturis SOL#7mai.
DO#m(Encara que et SOL#7fallin les forces)
Sent el DO#mcor va bategant, cal seSOL#7guir
DO#mcaminant, viatger SOL#7de l'esperança.
(No deiDO#mxis de camiSOL#7nar)
DO#mAvançant aquí, aSOL#7llà, dins teu parla
la reDO#mvolta. No t'aturis SOL#7mai.
DO#m(Encara que et SOL#7fallin les forces)
Sent el DO#mcor va bategant, cal seSOL#7guir
DO#mcaminant, viatger SOL#7de l'esperança.
(No deiDO#mxis de camiSOL#7nar).

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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