MI♭ RE♭ LA♭ MI♭



MI♭ Ella sempre té un somriure per mi

RE♭ que em porta records de quan era petit,

LA♭ allà on el cel sempre era blau i res s'enfosquia mai. MI♭ LA♭

MI♭ Tot sovint, quan la puc mirar,

RE♭ em porta a aquell lloc, no ho puc evitar.

LA♭ Sé que si mirés més enllà, no em deixaria tornar. MI♭



SI♭ Oh! No RE♭ em deixis mai. MI♭

SI♭ Oh! No SOL♭ em deixis RE♭ mai. MI♭



RE♭ LA♭ MI♭



MI♭ El els ulls són com el blau del cel,

RE♭ un cel on no hi plou mai.

LA♭ Els miro i m'hi veig reflexat com en un mirall. MI♭

MI♭ Els seus cabells són com aquell racó

RE♭ on m'amagava quan tenia por,

LA♭ segur fins que haguessin passat els llamps i la fos MI♭ cor.



SI♭ Oh! No RE♭ em deixis mai. MI♭

SI♭ Oh! No SOL♭ em deixis RE♭ mai. MI♭

SI♭ Oh! No RE♭ em deixis mai. MI♭

SI♭ Oh! No SOL♭ em deixis RE♭ mai. MI♭



FAm RE♭ LA♭ SI♭m

FAm RE♭ LA♭ SI♭



FAm Com ho hem de fer?

LA♭ Com ho hem de fer?

SI♭m Com ho hem de RE♭ fer? MI♭

FAm Com ho hem de fer?

LA♭ Com ho hem de fer?

SI♭m Com ho hem de RE♭ fer? MI♭

FAm Com ho hem de fer?

LA♭ Com ho hem de fer?

SI♭m Com ho hem de RE♭ fer? MI♭



FAm LA♭

SI♭ RE♭ MI♭