No em deixis mai (Acords)

Ella sempre té un somriure per mi

Acords Acords
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menaix a trua petits moments d estricta simpatia
menaix a trua petits moments d estricta simpatia
MI♭ RE♭ LA♭ MI♭

MI♭Ella sempre té un somriure per mi
RE♭que em porta records de quan era petit,
LA♭allà on el cel sempre era blau i res s'enfosquia mai. MI♭ LA♭
MI♭Tot sovint, quan la puc mirar,
RE♭em porta a aquell lloc, no ho puc evitar.
LA♭Sé que si mirés més enllà, no em deixaria tornar. MI♭

SI♭Oh! No RE♭em deixis mai. MI♭
SI♭Oh! No SOL♭em deixis RE♭mai. MI♭

RE♭ LA♭ MI♭

MI♭El els ulls són com el blau del cel,
RE♭un cel on no hi plou mai.
LA♭Els miro i m'hi veig reflexat com en un mirall. MI♭
MI♭Els seus cabells són com aquell racó
RE♭on m'amagava quan tenia por,
LA♭segur fins que haguessin passat els llamps i la fosMI♭cor.

SI♭Oh! No RE♭em deixis mai. MI♭
SI♭Oh! No SOL♭em deixis RE♭mai. MI♭
SI♭Oh! No RE♭em deixis mai. MI♭
SI♭Oh! No SOL♭em deixis RE♭mai. MI♭

FAm RE♭ LA♭ SI♭m
FAm RE♭ LA♭ SI♭

FAmCom ho hem de fer?
LA♭Com ho hem de fer?
SI♭mCom ho hem de RE♭fer? MI♭
FAmCom ho hem de fer?
LA♭Com ho hem de fer?
SI♭mCom ho hem de RE♭fer? MI♭
FAmCom ho hem de fer?
LA♭Com ho hem de fer?
SI♭mCom ho hem de RE♭fer? MI♭

FAm LA♭
SI♭ RE♭ MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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