MI♭Ella sempre té un somriure per mi RE♭que em porta records de quan era petit, LA♭allà on el cel sempre era blau i res s'enfosquia mai. MI♭LA♭ MI♭Tot sovint, quan la puc mirar, RE♭em porta a aquell lloc, no ho puc evitar. LA♭Sé que si mirés més enllà, no em deixaria tornar. MI♭
SI♭Oh! No RE♭em deixis mai. MI♭ SI♭Oh! No SOL♭em deixis RE♭mai. MI♭
RE♭LA♭MI♭
MI♭El els ulls són com el blau del cel, RE♭un cel on no hi plou mai. LA♭Els miro i m'hi veig reflexat com en un mirall. MI♭ MI♭Els seus cabells són com aquell racó RE♭on m'amagava quan tenia por, LA♭segur fins que haguessin passat els llamps i la fosMI♭cor.
SI♭Oh! No RE♭em deixis mai. MI♭ SI♭Oh! No SOL♭em deixis RE♭mai. MI♭ SI♭Oh! No RE♭em deixis mai. MI♭ SI♭Oh! No SOL♭em deixis RE♭mai. MI♭
FAmRE♭LA♭SI♭m FAmRE♭LA♭SI♭
FAmCom ho hem de fer? LA♭Com ho hem de fer? SI♭mCom ho hem de RE♭fer? MI♭ FAmCom ho hem de fer? LA♭Com ho hem de fer? SI♭mCom ho hem de RE♭fer? MI♭ FAmCom ho hem de fer? LA♭Com ho hem de fer? SI♭mCom ho hem de RE♭fer? MI♭