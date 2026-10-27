No em demanis la lluna (Acords)

Jo camino per la vida ben senzill, ben humil

Acords Acords
Lord Xeriff i els Calip6
MI♭m SI♭m FA SI♭m

Jo camino per la vida ben senFAzill, ben SI♭mhumil.
El que tinc ho porto a sobre, no em cal FApas fer-SI♭mme ric.
No porto capa ni espasa, no soc pas FAun caSI♭mvaller,
però quan tu vulguis, amb tu semFApre hi SI♭mseré.

No em MI♭mdemanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny,
però MI♭msi vols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.

MI♭m SI♭m FA SI♭m

Camino dia a dia FAsense empipar a SI♭mningú.
Somric, a vegades ploFAro, no tinc pas buscat SI♭ml’heroi.
Si tu vols acompaFAnyar-me, junts farem SI♭mcamí,
ballant en una dança FAfins arribar al SI♭mseu pit.

No em deMI♭mmanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny,
però si MI♭mvols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.
No em deMI♭mmanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny,
però si MI♭mvols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.

MI♭m SI♭m FA SI♭m

Poc a poc vaig fent via FAsense perdre el SI♭mcompàs,
no agafo cap dressera, amb FAbona lletra i pas SI♭ma pas.
Si tu vols acompaFAnyar-me, junts farem SI♭mcamí,
ballant en una dança FAfins arribar al SI♭mseu fi.

No em MI♭mdemanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny,
però MI♭msi vols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.
No em MI♭mdemanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny,
però MI♭msi vols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.
FASempre la tinc a SI♭mpunt,
FAsempre la tinc a SI♭mpunt,
FAsempre la tinc a SI♭mpunt,
FAsempre la tinc a SI♭mpunt,
FAsempre la tinc a SI♭mpunt.

MI♭m SI♭m FA SI♭m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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