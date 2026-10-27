Jo camino per la vida ben senFAzill, ben SI♭mhumil. El que tinc ho porto a sobre, no em cal FApas fer-SI♭mme ric. No porto capa ni espasa, no soc pas FAun caSI♭mvaller, però quan tu vulguis, amb tu semFApre hi SI♭mseré.
No em MI♭mdemanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny, però MI♭msi vols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.
MI♭mSI♭mFASI♭m
Camino dia a dia FAsense empipar a SI♭mningú. Somric, a vegades ploFAro, no tinc pas buscat SI♭ml’heroi. Si tu vols acompaFAnyar-me, junts farem SI♭mcamí, ballant en una dança FAfins arribar al SI♭mseu pit.
No em deMI♭mmanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny, però si MI♭mvols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt. No em deMI♭mmanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny, però si MI♭mvols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.
MI♭mSI♭mFASI♭m
Poc a poc vaig fent via FAsense perdre el SI♭mcompàs, no agafo cap dressera, amb FAbona lletra i pas SI♭ma pas. Si tu vols acompaFAnyar-me, junts farem SI♭mcamí, ballant en una dança FAfins arribar al SI♭mseu fi.
No em MI♭mdemanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny, però MI♭msi vols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt. No em MI♭mdemanis mai la SI♭mlluna, FAdoncs queda molt SI♭mlluny, però MI♭msi vols una abraSI♭mçada, FAsempre la tinc a SI♭mpunt. FASempre la tinc a SI♭mpunt, FAsempre la tinc a SI♭mpunt, FAsempre la tinc a SI♭mpunt, FAsempre la tinc a SI♭mpunt, FAsempre la tinc a SI♭mpunt.