No és massa tard (Acords)

Cansat, cansat de fer-me mal

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto relax
lax n busto relax
SImCansat, cansat de fer-me MImmal,
LAde viure en un engany,
REmaj7cansat de mi,
SImque no sé alliberar-me,
MImfugir d'aquest desig
FA#mque sé que no és SImper a mi, però no puc evitar.

Cansat d'aquesta soMImledat,
LAd'haver-me enamorat
REmaj7del pas del temps
SImque fa caure en l'oblit
MImallò que va ser etern,
FA#mcansat de veure-ho SImclar, però no saber escapar.

No és massa MImtard per a LAtot allò que és imREportant.
SImEstic tan canMImsat, FA#mperò he de tornar a coSImmençar.

I quan s'aturarà aquest MImmal
LAque crema i crema tant?
REmaj7Evaporat,
SImque no deixi record
MImd'aquells moments tan bons,
FA#mcansat que d'aquells SImnúvols només en quedi fum.

No és massa MImtard per a LAtot allò que és REimportant,
REper mi, com ser feliç.
SImEstic tan MImcansat, FA#mperò he de tornar a coSImmençar.

LA#m SOL#m DO#m FA#

SINomés vull oblidar i trencar,
SOL#mno recordar mai DO#mmés per FA#viure en pau.
SICansat d'haver callat,
SId'estar emprenyat,
SOL#mde ser fugaç, FA#de ser real.

MIPer què no puc eFA#xistir aiSIxí?
FA#No puc, no és per a mi,
SOL#mtan humà, despuFA#llat,
MIque no puc eFA#xistir.
RE#mNo vull pas SOL#mfer-ho així,
MIcansat d'haver FA#somiat.

SImI quan podré somriure?
MImQuan tornaré a viure?
LAQuin va ser el peREcat
SImper sentir aquest desig
MImque no té cap sentit
FA#per viure sense SImviure tanta soledat?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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