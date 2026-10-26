SImCansat, cansat de fer-me MImmal,
LAde viure en un engany,
REmaj7cansat de mi,
SImque no sé alliberar-me,
MImfugir d'aquest desig
FA#mque sé que no és SImper a mi, però no puc evitar.
Cansat d'aquesta soMImledat,
LAd'haver-me enamorat
REmaj7del pas del temps
SImque fa caure en l'oblit
MImallò que va ser etern,
FA#mcansat de veure-ho SImclar, però no saber escapar.
No és massa MImtard per a LAtot allò que és imREportant.
SImEstic tan canMImsat, FA#mperò he de tornar a coSImmençar.
I quan s'aturarà aquest MImmal
LAque crema i crema tant?
REmaj7Evaporat,
SImque no deixi record
MImd'aquells moments tan bons,
FA#mcansat que d'aquells SImnúvols només en quedi fum.
No és massa MImtard per a LAtot allò que és REimportant,
REper mi, com ser feliç.
SImEstic tan MImcansat, FA#mperò he de tornar a coSImmençar.
LA#m SOL#m DO#m FA#
SINomés vull oblidar i trencar,
SOL#mno recordar mai DO#mmés per FA#viure en pau.
SICansat d'haver callat,
SId'estar emprenyat,
SOL#mde ser fugaç, FA#de ser real.
MIPer què no puc eFA#xistir aiSIxí?
FA#No puc, no és per a mi,
SOL#mtan humà, despuFA#llat,
MIque no puc eFA#xistir.
RE#mNo vull pas SOL#mfer-ho així,
MIcansat d'haver FA#somiat.
SImI quan podré somriure?
MImQuan tornaré a viure?
LAQuin va ser el peREcat
SImper sentir aquest desig
MImque no té cap sentit
FA#per viure sense SImviure tanta soledat?
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